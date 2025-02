Homem é preso suspeito de estuprar quatro sobrinhas em Castro

A Polícia Civil de Castro prendeu, nesta sexta-feira (14), um homem de 45 anos suspeito de estuprar ao menos quatro crianças e adolescentes. As vítimas, segundo a delegada Renata Batista, são sobrinhas do acusado.

Continua após a publicidade

Renata explicou que as investigações começaram em janeiro quando a mãe de uma das meninas, de oito anos de idade, fez a denúncia. Durante o trabalho policial, “foram identificadas ao menos mais duas vítimas, com idades entre 12 e 13 anos. Além delas, uma jovem com atualmente 25 anos teria relatado que quando tinha aproximadamente 12 e 13 anos também teria sido vítima do mesmo crime”.

“Os atos delituosos teriam ocorrido no âmbito familiar, pois o investigado aproveitava-se da condição de ser tio das vítimas”, disse a autoridade policial. No decorrer das investigações, a delegada representou pela prisão preventiva do suspeito, cuja ordem foi cumprida nesta sexta-feira. O tio das meninas está preso na Delegacia de Castro.