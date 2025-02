Governador anuncia R$ 15 milhões para Defensoria Pública do Paraná

O governador Ratinho Junior anunciou na última quinta-feira (13), em Foz do Iguaçu, no Oeste, uma suplementação orçamentária de R$ 15 milhões para a Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR). O anúncio ocorreu durante o Paraná Mais Cidades, evento voltado ao desenvolvimento dos municípios paranaenses.

“A Defensoria Pública do Estado do Paraná tem uma equipe que faz um trabalho fantástico, aproximando a Justiça dos cidadãos, principalmente os mais humildes, que muitas vezes não têm condições de pagar um advogado”, afirmou o governador. “Além do orçamento já aprovado na Assembleia Legislativa, estamos destinando um adicional de R$ 15 milhões para ampliar a estrutura da Defensoria. Quero parabenizar todos os defensores e destacar esse bom investimento que será feito para reforçar a equipe”, disse Ratinho Junior.

A suplementação já estava prevista em emenda ao orçamento aprovada no ano passado. De acordo com o defensor público-geral, Matheus Munhoz, o recurso ajudará a levar mais orientação e assistência jurídica qualificada para a população.

“Quero agradecer ao governo do Estado, que tem sido um grande parceiro da Defensoria Pública nesse movimento de consolidação da nossa instituição. Esses recursos vão permitir a ampliação do nosso quadro de servidores, melhorias na bolsa dos estagiários e novos contratos de tecnologia e inovação”, explicou Munhoz.

Ele destacou que os investimentos possibilitam que a Defensoria avance em sua estruturação e se torne referência nacional em inovação e tecnologia. “Temos um plano de expansão sendo desenvolvido e continuaremos contando com o apoio do governo para fortalecer nossa atuação”, afirmou.