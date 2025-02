GIRO PARANÁ

Paraná Mais Cidades

A Assembleia Legislativa do Paraná está presente no Paraná Mais Cidades, evento que acontece até esta sexta-feira (14) em Foz do Iguaçu. Para Alexandre Curi (PSD) o encontro é fundamental para que os municípios conheçam melhor os programas e as formas de acesso aos recursos do Estado. “É um evento que fortalece a relação entre os gestores municipais, a estrutura de governo e também com o Poder Legislativo”.

Parcerias

O Paraná Mais Cidade tem como propósito apresentar as ações do Estado e impulsionar novas parcerias, principalmente diante da renovação das administrações municipais. O evento, que é uma atualização do Governo 5.0, reúne representantes dos 399 municípios do Paraná.

Queijos Finos

Projeto “Queijos Finos”, desenvolvido pelo Biopark de Toledo, vai ser replicado a novos produtores paranaenses em parceria com o Governo do Estado. Uma das especialidades de queijo produzida no âmbito do projeto é o Passionata, que foi considerado um dos melhores queijos do mundo e o melhor da América Latina.

Cooperativas do Paraná

A previsão para 2025 é que as cooperativas do Paraná invistam 9 bilhões e 200 milhões de reais e alcancem um faturamento de 220 bilhões de reais. Em cinco anos, as cooperativas paranaenses triplicaram o volume de investimentos, saindo de 2 bilhões e 200 milhões em 2019 para 6 bilhões e 800 milhões de reais no ano passado. O faturamento também cresceu, de 88 bilhões para 206 bilhões de reais.

Cooperativas do Paraná II

O crescimento acelerado dos resultados faz parte do Plano Paraná Cooperativo. Muitos dos aportes foram feitos com apoio direto do Governo do Estado por meio do programa Paraná Competitivo. “Os investimentos ajudam a criar empregos por todas as regiões do Estado, gerando renda e induzindo o desenvolvimento regional, descentralizando a produção por todo o Paraná”, disse o governador Ratinho Junior.

Show Rural

Equipe do Show Rural Coopavel divulgou um número recorde de visitantes na quarta-feira, 12. Foram registradas 112.498 pessoas presentes até o terceiro dia do 37º Show Rural Coopavel, que vai até esta sexta-feira (14) em Cascavel. O número é maior em comparação ao recorde anterior, de 109.091. Com o tema “Nossa natureza fala mais alto”, o Show Rural 2025 conta com a participação de 600 expositores do Brasil e exterior. Não há cobrança de estacionamento nem de acesso ao parque.

Pré-candidata

A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP), e demais lideranças e parlamentares da legenda participaram nesta quarta-feira (12), em Brasília, do ato de filiação da jornalista curitibana Cristina Graeml ao partido. Na ocasião, Graeml foi anunciada como pré-candidata ao Senado Federal nas eleições de 2026.

Bolsonaro no Paraná

O deputado Filipe Barros (PL) reafirmou que é pré-candidato ao Senado e anunciou nas redes sociais que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará no Paraná nos próximos dias; “Para grandes anúncios. Em breve, novidades!”.

Corrida do Moro

A participação de Sérgio Moro na disputa do Governo do Estado passa pelo controle do diretório do União Brasil do Paraná. O senador já avisou a direção nacional do partido que não abre mão dessa condição. Moro nomeou o ex-vereador de Santo Antônio da Platina, José Jaime Monteiro, para cuidar dos assuntos políticos e demandas do Norte Pioneiro.

Segurança digital

Projeto de lei de autoria do deputado Ney Leprevost (União Brasil) de criação da Campanha Estadual de Conscientização sobre a Segurança Digital foi aprovado na Assembleia Legislativa. A proposta prevê que o Poder Público ficará encarregado de promover campanhas educativas, atos públicos, reuniões, debates, seminários, workshops, fóruns, cartilhas e palestras de conscientização sobre segurança digital.

Pé-de-Meia

O TCU liberou R$ 6 bilhões destinados ao pagamento do programa Pé-de-Meia. O governo, porém, terá 120 dias para que os valores sejam incluídos no Orçamento. A decisão atende de forma parcial ao recurso da Advocacia-Geral da União contra uma decisão cautelar do ministro Augusto Nardes, que havia determinado o bloqueio do montante. A liberação autoriza a gestão Lula a pagar os beneficiários do programa, que atende estudantes de baixa renda do Ensino Médio.