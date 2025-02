Homem é acusado da morte de gato que foi queimado vivo em Santo Antônio da Platina

A equipe da Polícia Civil concluiu a investigação sobre um caso de maus tratos a animais registrado no fim do mês passado no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, onde um gato foi queimado vivo. Um homem de 56 anos foi indiciado.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, o crime ocorreu no dia 27 de janeiro na região do Parque Alvorada. Conforme relatos de testemunhas durante as investigações, o gato saiu correndo e pegando fogo da garagem de um vizinho da tutora do animal.

Populares resgataram o felino que foi socorrido e encaminhado a uma clínica veterinária do município para receber atendimento médico. Conforme apurou a reportagem na época, o gato havia sofrido vários ferimentos e seria acompanhado para ver se não houve lesões internas causadas pela fumaça. Infelizmente, o bichano não resistiu e morreu dias depois do incidente.

Questionado sobre a situação, o principal suspeito de cometer o crime negou o envolvimento com a situação e disse que não fugiu do local do crime, mas saiu às pressas de casa para ir a um compromisso familiar. Segundo o homem, ele não teria visto o gato pegando fogo. Já algumas testemunhas relataram que o felino foi queimado com um maçarico.

Frente aos fatos, o suspeito foi indiciado pelo crime de maus tratos contra animal doméstico cuja pena é de dois a cinco anos de prisão. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público.