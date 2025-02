Acusado de estuprar menino no Norte Pioneiro é internado em hospital psiquiátrico

A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina cumpriu um mandado de internação na manhã desta quinta-feira (13). O alvo é um indivíduo que foi denunciado por abusar sexualmente de uma criança de 11 anos. O acusado será levado a um hospital psiquiátrico.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os crimes aconteceram no ano de 2019 em Santo Antônio da Platina quando o acusado levou por mais de uma vez um menino de 11 anos para soltar pipa no Morro do Bim. Porém, no local o homem mostrava vídeos pornográficos e estuprava a criança.

A Polícia Civil instaurou um inquérito que foi encaminhado ao Ministério Público como estupro de vulnerável. Porém, após o MP oferecer a denúncia, o homem de 35 anos foi considerado imputável, situação atribuída a uma pessoa que não pode ser responsabilizada por um crime devido a suas condições mentais. Com isso, a Vara criminal decidiu pela internação do acusado por pelo menos dois anos.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, ele foi encaminhado a cadeia pública de Andirá para ser transferido a um hospital psiquiátrico.