Sob alerta de calor intenso, veja o que as previsões apontam para o fim de semana na região

Na última terça-feira (11), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de riscos para uma onda de calor intenso e o risco de tempestades para diversas regiões do Paraná, incluindo o Norte Pioneiro. Segundo as previsões, cidades da região estão suscetíveis a registrar 5°C acima da média histórica nos próximos dias.

Continua após a publicidade

Portanto, para os trabalhadores que gostam de curtir o fim de semana com a família, uma boa programação é o início de tudo e, para isso, saber como estará a temperatura durante estes dias é o primeiro passo para uma programação de sucesso. Com isso, a reportagem da Folha fez um levantamento das previsões para algumas cidades da região, e com o levantamento, é possível afirmar: Vai estar muito quente!

Embora o alerta do INMET tenha sido divulgado na última terça-feira, na segunda-feira (10), a cidade de Santo Antônio da Platina já havia registrado a temperatura mais alta deste ano, chegando a 33,2°C. E a tendência é que outras cidades da região registrem entre 32 e 35°C de temperatura máxima.

Continua após a publicidade

Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, a temperatura deste fim de semana pode ultrapassar os 32°C. De acordo com as previsões do INMET, a temperatura do próximo sábado (15) deve ficar entre 21°C e 30°C com ventos fracos durante o dia, enquanto no domingo (16), a tendência é que a temperatura ultrapasse os 32°C, sem previsão específica de temperatura máxima até o momento.

Conhecida por ter uma das temperaturas mais altas da região, a cidade de Jacarezinho também deve sofrer com o calor intenso durante o fim de semana. Para o sábado, as previsões apontam temperaturas entre 22°C e 32°C, enquanto para o domingo, a mínima deve ser 21°C e a máxima pode ultrapassar os 33°C. Além disso, a umidade deve ser baixa e os ventos mais fracos durante estes dias.

Em Santo Antônio da Platina, que já registrou sua temperatura mais alta deste ano, o fim de semana será propício para que a cidade alcance um novo recorde. Segundo as previsões do Instituto, durante o sábado a temperatura deve chegar até 32°C, e no domingo pode ultrapassar esta temperatura.

Para a cidade de Siqueira Campos, as previsões apontam uma temperatura mais baixa para o sábado em relação às outras cidades, com máxima de 29°C. Já no domingo, a temperatura mínima deve ser 20°C, enquanto a máxima pode ultrapassar os 30°C.

Saindo do Norte Pioneiro e indo para cidades mais próximas da região, a cidade de Arapoti também deve apresentar temperaturas mais intensas neste fim de semana. Para o sábado as previsões apontam máximas de 31°C, enquanto para o domingo, a temperatura máxima pode ultrapassar os 32°C.

Em Jaguariaíva, também nos Campos Gerais do Paraná, a situação aparenta ser ao contrário das outras cidades. Enquanto para as outras cidades a temperatura pode ser mais alta no domingo, em Jaguariaíva a temperatura mais alta será no sábado, podendo ultrapassar os 31°C. No domingo, a temperatura máxima será 31°C.

Com isso, a população deve tomar os devidos cuidados para manter uma boa hidratação e não sofrer com as temperaturas mais altas, evitando problemas de saúde relacionado à alta da temperatura nas cidades da região, principalmente idosos e crianças.

Para auxiliar a população durante os dias de calor, a Folha tem em seu site duas matérias relacionadas a estes cuidados: Veja como enfrentar os desafios do verão sem prejudicar a saúde e Pessoas idosas devem redobrar cuidados com a saúde durante o verão. Para mais informações sobre as previsões para este fim de semana, a população pode entrar no site do INMET.