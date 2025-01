Veja como enfrentar os desafios do verão sem prejudicar a saúde

No final de dezembro, começou a estação mais esperada do ano, o Verão. Marcado pelas férias escolares, festas do fim de ano e pelo clima favorável para aproveitar um dia na piscina e se refrescar em momentos de lazer, o verão chega e, com ele, o calor intenso e dias mais longos. No entanto, é essencial estar atento aos cuidados necessários para enfrentar a temporada sem colocar a saúde em risco. Para isso, é importante adotar hábitos que façam com que os dias de verão sejam aproveitados ao máximo sem prejudicar a saúde.

Durante os dias do verão, a temperatura tende a aumentar e os raios de sol acabam ficando mais fortes na estação. Por isso, o uso do protetor solar é fundamental para proteger a pele dos efeitos da radiação. Segundo dermatologistas, a exposição sem proteção pode causar desde queimaduras até o aumento do risco de câncer de pele. O protetor deve ser reaplicado a cada duas horas e sempre que a pessoa se molhar ou suar em excesso.

O calor intenso da estação aumenta a perda de líquidos pelo corpo, o que pode levar rapidamente à desidratação. Além da água, é recomendado o consumo de bebidas que auxiliem no aumento da pressão, como soros, ou até mesmo sucos misturados com sal, para que evitar a queda de pressão e a leseira causada pela intensidade do calor.

Durante o verão, as refeições mais leves, como frutas, vegetais e alimentos ricos em água, são as mais indicadas para evitar problemas durante os dias mais quentes. Alimentos pesados e frituras podem sobrecarregar o organismo, aumentando a sensação de cansaço e desconforto.

Para quem gosta de realizar atividades ao ar livre, como a caminhada, o indicado é que estes exercícios sejam feitos em horários mais frescos, como no início da manhã, fins de tarde ou até mesmo durante a noite, pois a exposição excessiva ao calor pode levar a problemas como insolação ou exaustão térmica.

Além dos problemas de saúde, o calor também favorece o aumento de doenças relacionadas ao verão, como a dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Evitar o acúmulo de água parada e usar repelentes são medidas eficazes para prevenir essas doenças.

Contudo, o verão é uma estação de muitas alegrias, mas exige cuidados específicos para garantir que os riscos à saúde sejam minimizados. Seguindo as orientações de proteção solar, hidratação, alimentação equilibrada, e precauções com o calor e segurança nas atividades aquáticas, é possível aproveitar o melhor da temporada sem colocar a saúde em risco.