Jovem órfã que morava na rua passa em primeiro lugar no vestibular da UEPG

Após enfrentar uma infância e adolescência marcada por perdas e desafios, Vanusa Jaqueline Gonçalves dos Santos é uma prova de que a determinação pode superar qualquer obstáculo. Órfã de pai e mãe, a jovem que hoje tem 20 anos de idade, chegou a viver em situação de rua e, neste ano, realizou seu sonho de entrar em uma das universidades mais destacadas do Paraná, a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

"Desde criança esse sempre foi meu sonho. Eu passava em frente ao Campus de Uvaranas e falava pro meu pai: um dia eu vou estudar aqui. E ele falava amém, minha filha", lembra Vanusa.

Nascida na cidade de Reserva, Vanusa não teve uma vida fácil, mas sua dedicação e esforço fizeram com que seu maior sonho se realizasse. Nascida de uma jovem de apenas 13 anos de idade, Vanusa ficou sob tutela dos seus avós até os onze anos de idade, quando perdeu a mãe em um acidente de trânsito. Com a perda da mãe, a história da jovem na cidade de Ponta Grossa finalmente começou.

Com novos ares, Vanusa estava pronta para começar uma nova vida, que não começou com uma notícia boa. Sem a mãe, a jovem foi morar na cidade de Ponta Grossa com seu pai, na Princesa dos Campos, onde seu pai trabalhava. Porém, a esperança que a vida à deu, acabou em 2021, quando seu pai faleceu com câncer e a deixou sozinha novamente.

“Quando isso aconteceu, eu passei um tempo na casa de algumas pessoas e fui para a rua tentar a minha independência”, relembra a jovem.

Órfã de pai e mãe, Vanusa foi morar na cidade de Londrina, até que decidiu voltar para Ponta Grossa, pois seu sonho era entrar na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). “Voltei por este motivo, meu sonho sempre foi estudar aqui”, enfatizou Vanusa. Morando na cidade, a jovem passou por momentos desafiadores, dormindo em albergues e sem abrigo durante o dia.

Para passar o tempo e não deixar de estudar para alcançar seu objetivo, a jovem ia até a estação rodoviária todos os dias para ter acesso aos estudos e buscar seu próprio sustento. “Era o lugar mais tranquilo. Lá tinha internet, tomada para carregar o celular e eu utilizava o lugar para estudar um pouco e vender minhas paçoquinhas para eu poder me manter e comprar alimento”, relembra.

Com o passar do tempo, Vanusa viu uma oportunidade com a abertura de um Vestibular EaD que a Universidade divulgou. “Quando saiu a lista dos aprovados, eu não vi meu nome e fiquei muito decepcionada, muito mesmo. Comecei a chorar”, comenta. Mas, para sua surpresa, seu nome estava na primeira colocação no curso de Letras Espanhol.

“Eu fiquei em choque, foi uma mistura de alívio com a emoção. Fiquei muito feliz, até agora estou sem acreditar”. Era o começo de um sonho realizado.

Hoje, aprovada para cursar Letras na UEPG, Vanusa lembra de seu passado e da promessa que fez ao seu pai. “Eu passava em frente ao Campus de Uvaranas e falava pro meu pai: um dia eu vou estudar aqui. E ele falava amém, minha filha”, lembra a jovem emocionada. Agora, com a classificação em primeiro lugar, Vanusa vê que seu sonho de criança está se tornando realidade.

“Graças Deus eu estou conseguindo realizar esse sonho. Eu estudei bastante, desde o fundamental e o ensino médio, pra que eu entrasse numa faculdade e agora consegui, finalmente”, sorri. Foi por gostar de estudar e se relacionar bem com seus professores na época de escola que ela decidiu cursar uma licenciatura. “Me encanta muito saber que eu vou poder fazer parte da vida de muitas outras pessoas, que terão muitas outras profissões. Eu acredito que o professor é a profissão que gera todas as outras, é algo que sempre me encantou. Quero que meus alunos se inspirem em mim um dia”, enfatizou.

O primeiro passo para a superação em sua vida já foi dado com a matrícula e os próximos passos serão moldados com o futuro. Na última semana, Vanusa conheceu as políticas de permanência coordenadas pela Prae, além dos benefícios que receberá. Durante a visita, a jovem conheceu o reitor Miguel Sanches Neto, que elogiou a jovem dizendo que ela seria um exemplo para a Universidade. “Vanusa é o perfil de estudante que esta Universidade precisa”, disse.

Livre de seu passado e preparada pelos desafios que enfrentou, Vanusa agora inicia uma nova etapa em sua vida, que promete uma carreira promissora em seu futuro. “Eu espero muito, muito, ser uma excelente professora para os meus alunos e passar pra eles não só o conhecimento de sala de aula, mas a experiência de vida, para que eles saibam que eles conseguem, sim, independente das circunstâncias”, afirmou.