GIRO PARANÁ

Força do agro

Governador Ratinho Júnior anunciou uma série de investimentos no setor agropecuário durante a visita no Show Rural Coopavel 2025, que está ocorrendo em Cascavel. Entre eles, estão novas linhas de crédito para produtores rurais, um programa de inovação aberta para o desenvolvimento de tecnologia genômica aplicada ao agronegócio e avanços nos Corredores Rodoviários Sustentáveis, com a ampliação da rede de abastecimento de gás natural e biometano.

Cidadão Alerta

Receita e sobra

A Coamo registrou em 2024 receita global de R$ 28,8 bilhões. A sobra líquida atingiu o montante de R$ 2 bilhões. Deste total, R$ 694 milhões serão distribuídos entre os 32 mil cooperados. Outros números: produção (8,024 milhões de toneladas), investimentos (R$ 1,202 bilhão), exportação (4,341 milhões de toneladas) e faturamento com exportações (US$ 1,878 bilhão).

Aprova Paraná

Estudantes selecionados pelo Aprova Paraná Universidades devem acompanhar atentamente os editais das instituições de ensino superior para garantir suas matrículas. O programa Aprova Paraná Universidades, iniciativa do Governo do Estado, reserva 20% das vagas nas universidades estaduais para estudantes da rede pública, com base na nota da Prova Paraná Mais. A Seed-PR orienta os estudantes selecionados a verificar periodicamente os sites das universidades.

Vou assumir

A prefeitura de Campo Mourão pode municipalizar o trecho urbano na BR-272, na saída para Farol. É o trecho da av. John Kennedy. O assunto fez parte da pauta da reunião que o prefeito Douglas Fabrício (CD) com o chefe local do DNIT, Élcio Guerino. A medida permite ao Município realizar melhorias diretas na mobilidade urbana e segurança viária. Segundo Douglas, a prefeitura seguirá com os estudos técnicos para viabilizar essas mudanças.

Meia-entrada

O deputado Anibelli Neto (MDB) apresentou projeto de lei que altera o artigo 303-A da Consolidação das Leis de Defesa do Consumidor. A proposta vai evitar interpretações sobre a concessão da meia-entrada para profissionais da saúde em eventos artísticos, culturais, cinematográficos e desportivos. Além de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, psicanalistas, odontólogos, técnicos e auxiliares de enfermagem –, o benefício será estendido para radiologistas, assistentes sociais, biólogos, biomédicos, profissionais de educação física, farmacêuticos, fonoaudiólogos, médicos veterinários, nutricionistas e terapeutas ocupacionais.

Leilões

Os leilões PAR14 e o PAR15 no Porto de Paranaguá serão na mesma data: 30 de abril. Os espaços, que fazem parte da estrutura de movimentação de granéis sólidos, serão leiloados na Bolsa de Valores de São Paulo. Os dois arrendamentos devem trazer investimentos de mais de R$ 1,5 bilhão para o Paraná.

Vale-creche

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou a criação do vale-creche proposta pelo prefeito Eduardo Pimentel (PSD) que prevê entre R$ 1,2 mil e R$ 1,5 mil para cada família. O vale será entregue para que as famílias que não conseguiram vagas na rede municipal de creches possam matricular seus filhos em unidades particulares. Segundo a Prefeitura, trata-se de uma medida temporária, até que sejam construídos novos CMEIs que possam atender a população toda. O valor total da proposta alcança R$ 150 milhões.

Agricultutra familiar

O presidente da Itaipu, Enio Verri, anunciou R$ 2 milhões de apoio ao Show Rural para ampliar o espaço para a agricultura familiar e a agroindústria familiar. A área do pavilhão da feira, hoje de 450 metros quadrados, será ampliada para 800 metros quadrados, elevando de 45 para 81 espaços de comercialização. “Queremos que a agricultura familiar também possa mostrar no Show Rural o que ela produz e consiga novos parceiros comerciais para vender a sua produção”, disse.

Leilão

O Governo do Estado fará um leilão para a alienação de veículos e sucatas considerados inservíveis ou desnecessários. O leilão ocorrerá de forma eletrônica, abrangendo veículos localizados nos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá e Apucarana. Lances a partir de R$ 1.050,15 para os lotes 210 a 213. Os interessados devem se inscrever no portal www.danielgarcialeiloes.com.br até o dia 7 de março de 2025.

Convocados

O governador Ratinho Júnior (PSD) e o secretário Roni Miranda (Educação) anunciaram a convocação de mais 1.034 professores para trabalhar na rede estadual a partir do segundo semestre deste ano. Eles foram aprovados no concurso público e devem ser nomeados em junho. “Mais de 3,4 mil profissionais aprovados no concurso já assumiram seus postos nas escolas da rede estadual. E agora, vamos convocar mais 1.034 professores para entrar a partir de julho na rede estadual do nosso Estado. Eles vão atuar na rede pública do Estado que tem a melhor educação do Brasil”, disse Ratinho Junior.

Parceria japonesa

O deputado Luiz Nishimori (PSD) tem acompanhado o empresário Shinichi Shibuya, da Alimentos Shibuya, em uma série de visitas estratégicas em Maringá. “Exploramos propriedades rurais para avaliar o potencial agrícola da região”, confirmou. As reuniões se estenderam na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Usina Santa Terezinha e prefeitura. Há chances de Maringá e região, portanto, receber uma empresa japonesa voltada para a área alimentícia. “A parceria com o Japão já está gerando grandes resultados para ambos os países”, destacou Nishimori.