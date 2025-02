Jacarezinho alerta empresas sobre golpe envolvendo o nome da prefeitura

Na última terça-feira (11), a prefeitura de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, publicou, em suas redes sociais, um alerta para as empresas do município. Segundo as informações contidas no alerta, golpistas estão utilizando o nome da prefeitura para coletar dados das empresas de maneira ilícita.

Continua após a publicidade

Conforme explica a publicação, empresas estão sendo alvo de um golpe envolvendo uma notificação falsa enviada em nome do município. Segundo as informações, os golpistas enviam um link por e-mail, onde consta um suposto requerimento para as empresas, mas trata-se de uma fraude para coletar dados destas empresas.

A partir disso, a prefeitura afirma que não utiliza o e-mail para enviar notificações oficiais. Além disso, a prefeitura orienta que, caso as empresas recebam algum e-mail ou mensagem do gênero, dúvidas devem ser esclarecidas diretamente com os setores competentes do município.

Continua após a publicidade

“A colaboração de todos é essencial para evitar prejuízos”, disse a prefeitura em publicação.