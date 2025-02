Acidente deixa motociclista ferido na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na manhã da segunda-feira (10) deixou um motociclista ferido na rodovia PR-092 no trecho da rodovia que passa por Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a colisão aconteceu por volta das 09h30 na altura do km 312 e envolveu uma motocicleta Honda CG 125 e uma caminhonete GM S10. Conforme os dados colhidos no local, ela seguia sentido Santo Antônio da Platina quando acabou atingindo a moto que seguia em sua frente.

Com o impacto, o homem de 39 anos que conduzia a moto sofreu uma queda e teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Joaquim Távora para receber atendimento médico. Já a motorista da caminhonete não se feriu.

A equipe da PRE esteve no Local tomando as providências cabíveis ao caso.