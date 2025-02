Padre é preso por embebedar e abusar sexualmente de coroinha no Norte Pioneiro

Um ex-padre foi preso na manhã desta terça-feira (11) após ser condenado por abusar de um adolescente de 14 anos e de um jovem de 19 anos. Os crimes aconteceram no ano de 2020 nos municípios de Santo Antônio da Platina, Carlópolis e Jaguariaíva.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, as investigações começaram após uma mulher procurar a delegacia para denunciar o suspeito que até então era padre. Segundo os relatos da mulher, seu filho era coroinha e o padre convenceu a família a autorizar que o menor lhe acompanhasse durante alguns passeios.

Ainda conforme a denúncia, durante estes passeios o padre abusou sexualmente do menor duas vezes, sendo uma delas na zona rural de Santo Antônio da Platina e outra em Carlópolis. Conforme os relatos da vítima, o padre dava bebia alcoólica para deixar o menor embriagado e cometer os abusos sexuais.

Além disso, durante as investigações a equipe da Polícia Civil também levantou informações sobre outro caso de abuso onde o mesmo padre havia abusado sexualmente de um jovem de 19 anos no município de Jaguariaíva. Conforme as investigações, ele agiu da mesma maneira deixando a vítima embriagada para cometer os atos libidinosos.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público que apresentou denúncia contra o padre. Ele foi julgado e condenado na Vara Criminal de Santo Antônio da Platina, mas recorreu da decisão. Porém, também foi condenado no Tribunal de Justiça a uma pena de oito anos e dez meses de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e por fornecer bebida alcoólica a um menor de idade.

Frente aos fatos, o homem de 51 anos que não é mais padre foi preso em um riacho situado no bairro Vila Rica, em Santo Antônio da Platina. Ele foi encaminhado ao Depen.