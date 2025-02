Paraná firma parceria com agência da ONU para aprimorar o desenvolvimento sustentável

O Governo do Paraná e o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), agência da ONU dedicada ao desenvolvimento sustentável das cidades, formalizaram uma parceria estratégica para fortalecer o planejamento urbano nos municípios paranaenses. Com duração de dois anos, a parceria envolve a Superintendência-Geral de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná (SGDES), que é responsável pela articulação, em âmbito estadual, para implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030 da ONU.

“Essa parceria demonstra o compromisso do Paraná com a sustentabilidade e com a inovação em políticas públicas, levando seus municípios a adotar um compromisso com os ODS”, destacou Anacláudia, diretora-executiva do ONU-Habitat . “A cooperação entre o ONU-Habitat e o Governo do Paraná vai permitir a troca de experiências e o fortalecimento das capacidades do Estado para impulsionar o planejamento urbano e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida nas cidades”.

O Memorando de Entendimento foi assinado na segunda-feira (10), em Brasília, pela superintendente de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná, Keli Guimarães, e pela subsecretária-geral das Nações Unidas e diretora-executiva do ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach. O documento prevê a criação de um grupo de trabalho para promover em intercâmbios de boas práticas, análise de dados e desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios urbanos.

Com isso, serão feitos estudos conjuntos, capacitações e projetos com o objetivo de modernizar e melhorar a gestão urbana no Estado, contribuindo na construção de cidades mais inclusivas e resilientes. A parceria reforça o compromisso do Paraná com o aprimoramento do planejamento urbano e a implementação de iniciativas que promovam a Agenda 2030 e os ODS.

A superintendente da SGDES ressaltou que o acordo representa um avanço útil e estratégico para o desenvolvimento dos municípios. “Temos programas como o Prospera, que capacita pessoas e dá poder e visibilidade sobre as agendas globais para o desenvolvimento sustentável no Estado do Paraná”, disse Keli. “Trabalhar o tema de planejamento urbano sustentável e levantamento de dados conectado com a localização dos ODS vai ser importante para a implementação de políticas no território”.

