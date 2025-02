GIRO PARANÁ

Paraná é ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Foto: Lucas Fermin/SEEDzz

Medalha de ouro

O Paraná é um dos 14 estados brasileiros a receber a medalha de ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). A premiação reconhece o empenho de estados e municípios na implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização infantil e faz parte do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Além do Estado, 235 municípios paranaenses também foram contemplados com o selo ouro em alfabetização.

Ônibus escolares

O governador Ratinho Junior (PSD) e deputados da bancada federal entregaram 113 novos ônibus escolares do programa Caminho da Escola para 97 cidades. No total, foram comprados 209 veículos de transporte escolar, com um investimento total de R$ 91 milhões. A entrega faz parte de uma renovação da frota escolar, o que vai garantir mais conforto e segurança aos alunos e funcionários da educação.

Temperatura máxima

Apucarana (30,8 ºC), Guarapuava (30,3 ºC), Laranjeiras do Sul (32,7 ºC), Palmital (30,6 ºC), Pinhão (32,4 ºC) e Santo Antônio da Platina (33,2 ºC) são os municípios paranaenses que atingiram o recorde de temperatura máxima do ano. 50ºC pode parecer uma temperatura impossível de suportar, mas às vezes é essa a sensação que a média das pessoas de uma cidade têm em dias com a temperatura máxima acima dos 30ºC.

Nova concessão

Representantes da prefeitura, do BNDES e do consórcio Oficina-Gpo-Rhein-Addax encerraram as reuniões sobre a nova concessão do transporte coletivo que prevê a modernização do sistema, reestruturação dos serviços de mobilidade da Rede Integrada de Transporte e a descarbonização gradual da frota, com forte aposta em ônibus elétricos. “Temos um conjunto de decisões a tomar nos próximos meses que vão impactar o transporte coletivo pelos próximos 15, 20 anos. Vamos fazer audiências públicas para apresentar à população as propostas de mudanças, vamos ter total transparência no processo”, destacou o prefeito Eduardo Pimentel (PSD).

Feiras e exposições

A Itaipu Binacional recebeu 446 propostas no edital de patrocínio de seleção voltado para feiras e exposições vinculadas a aniversários de municípios. O resultado com as proponentes contempladas será divulgado até o dia 28 deste mês. Os recursos somam R$ 3,5 milhões.

Show Rural

A Associação dos Municípios do Oeste do Paraná está presente no Show Rural Coopavel 2025. Conhecido como a “Casa dos Prefeitos”, o stand da AMOP é um espaço de encontro entre os 58 representantes dos municípios do Oeste Paranaense. “Queremos receber todos os prefeitos e prefeitas na nossa casa. Durante esta semana, nossa sede se transfere para o Show Rural. Este é um local importante para acolher, servir como ponto de apoio e, principalmente, um espaço de compartilhamento de ideias e experiências”, disse o presidente da AMOP, Marcio Rauber.

Blindado

A Secretaria da Segurança Pública publicou dois editais, no valor total máximo de R$ 9.626.160, para a aquisição de 93 cães farejadores e de um Veículo Lançador de Água para o Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar. Os dois pregões eletrônicos serão realizados ainda neste mês.

Cisnorpi

O prefeito de Jacarezinho e presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Serviços do Norte Pioneiro, Marcelo Palhares (PSD), definiu com os prefeitos da região a ampliação do Samu com a criação de quatro novas bases. O projeto prevê a implantação de duas unidades avançadas em Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos, e duas unidades em Ribeirão Claro e Pinhalão. Para viabilizar a iniciativa, já foi pleiteada uma emenda parlamentar de R$ 2,3 milhões pelo deputado Pedro Lupion (PP).

Amunorpi

Os prefeitos da Amunorpi conversaram em Curitiba com o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD) “É muito importante este tipo de reunião. Os prefeitos podem levar suas demandas até o poderlLegislativo”, disse o presidente da associação prefeito de Jaboti, Régis William. Também participaram os prefeitos: Hariel Fogaça (Japira), Beto Regazzo (Ibaiti), Germano (Siqueira Campos), Zelei (Conselheiro Mairinck), Claudeci (Salto do Itararé), Pinhalão (Luiz Eduardo), Polaco (Wenceslau Braz), Cezar Bueno (Tomazina), Nilton Meira (Carlópolis), Valdecir (Figueira) e Betinho (Jundiaí do Sul).

Energia Solar

Com o desafio de melhorar a qualidade de vida, o Paraná não se destaca apenas na produção, transformação e exportação de alimentos de qualidade e sustentabilidade. Nos dados da Aneel de 2024, o Estado foi o 4º colocado em potência de energia solar instalada durante o período, com geração de 706 megawatts (MW). Atrás apenas de São Paulo, com 1.478 MW, mas território 1,24 vezes maior; de Minas Gerais com 811 MW e território 2,9 vezes maior e Mato Grosso, com a geração de 718 MW, em área 4,5 vezes mais extensa que o território paranaense.

Energia II

O Paraná, não custa lembrar, também sedia grandes hidrelétricas, com fonte limpa e renovável de geração de energia, como a Usina de Itaipu, a maior do mundo e diversas unidades no Rio Iguaçu. Além disso, a geração de energia solar não beneficia apenas empresas e residências urbanas. Prova disso são aviários e pocilgas de suínos integrados à empresa Seara Alimentos, do grupo JBS, que conquistaram marca expressiva na geração de energia solar em 2024.

Em fases

O presidente Lula (PT) sinalizou que pretende realizar uma reforma ministerial de forma fatiada. A primeira será nos gabinetes, e deve ser concluída até o carnaval, no começo de março. A troca do ministro Márcio Macêdo pela deputada Gleisi Hoffmann (PT) na Secretaria-Geral do Planalto também é dada como certa.