Município do Norte Pioneiro atingiu recorde de temperatura máxima deste ano

Depois de vários dias chuvosos, o sol chegou com força ao Paraná no último fim de semana. Ao contrário do que previsões diziam, que poderia chover intensamente durante o fim de semana e durante esta semana, a maioria das cidades do Norte Pioneiro registrou temperaturas altas durante os dias de descanso.

Conforme as informações divulgadas pela Agência Estadual de Notícias (AEN), seis municípios do Paraná atingiram o recorde de temperatura máxima deste ano e, entre elas, está a cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, que registrou mais de 33°C no último domingo (09).

A cidade é conhecida na região por registrar temperaturas mais altas em relação às outras cidades. Para os moradores, a temperatura mais quente é algo comum. Porém, no último domingo, a cidade registrou o pico da temperatura deste ano, alcançando seu primeiro recorde de temperatura em 2025.

Enquanto outras cidades da região, que são acostumadas com uma temperatura mais balanceada, sofreram com temperaturas de até 30°C, Santo Antônio da Platina superou as outras cidades, alcançando 33,2°C durante o dia.

Além da cidade, outras cinco cidades do Estado alcançaram novos recordes deste ano, mas todas chegaram em temperaturas abaixo de Santo Antônio da Platina. Apucarana registrou 30,8°C, enquanto Guarapuava registrou 30,3°C e a cidade de Palmital registrou máxima de 30,6°C.

Já na cidade de Pinhão, a temperatura mais alta registrada durante o dia foi 32,4°C, enquanto a cidade de Laranjeiras do Sul registrou máxima de 32,7°C. Sendo assim, a cidade de Santo Antônio da Platina atingiu o recorde mais alto deste ano no Paraná, fato que pode ser alterado a qualquer momento.

SENSAÇÃO TÉRMICA

Apesar de que a temperatura nestas cidades atingiu, no máximo, 33,2°C, a sensação térmica pode ter sido ainda maior, o que pode ter dificultado o fim de semana de muita gente. 50ºC pode parecer uma temperatura impossível de suportar, mas às vezes é essa a sensação que a média das pessoas de uma cidade têm em dias com a temperatura máxima acima dos 30ºC.

Esse valor já foi registrado em Guaraqueçaba, no litoral paranaense, em janeiro, e valores próximos a este continuam sendo registrados diariamente no verão. A sensação térmica é um cálculo feito através de uma fórmula matemática, e demonstra o impacto do calor ou do frio no corpo humano. "É uma medida física e subjetiva da percepção do ser humano com relação ao calor ou ao frio, baseada não somente na temperatura do ar como também no vento e na umidade. Já o desconforto térmico é a percepção individual da pessoa", explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

Neste domingo a sensação térmica foi mais alta na região Oeste do Estado. São Miguel do Iguaçu, por exemplo, registrou temperatura máxima de 34ºC e sensação térmica de 46,5 ºC; Guaíra teve temperatura máxima de 37,1 ºC e sensação térmica de 45,9 ºC; e Palotina teve temperatura máxima de 36,1 ºC e sensação térmica de 42,5 ºC. “Quanto maior a temperatura do ar estiver, especialmente acima dos 27 ºC, e quanto maior estiver a umidade relativa do ar, especialmente acima dos 40%, maior será a sensação térmica e, consequentemente, maior será o desconforto térmico", diz Furlan.

O cálculo da sensação térmica também é feito no frio, mas as variáveis utilizadas são diferentes. A sensação térmica é menor com maior velocidade do vento e temperaturas mais baixas.