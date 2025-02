Idoso fica ferido e perde os dentes após ser espancado pelo próprio filho

Um homem de 66 anos ficou ferido após ter sido espancado pelo próprio filho. O crime foi registrado no fim da tarde do sábado (08) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h00 um idoso procurou a os policiais e passou a relatar que estava em sua casa quando teve uma discussão com o filho de 31 anos, momento em que o suspeito lhe agrediu com socos e chutes que atingiram a sua boca causando um corte e quebrando seus dentes.

Ainda segundo os relatos da vítima, após cometer o crime o suspeito fugiu do local. O homem ainda contou que esta não é a primeira vez que é agredido pelo filho que utiliza álcool e drogas.

Frente aos fatos, os policiais acompanharam a vítima até o Pronto Socorro para receber atendimento médico. A equipe também realizou diligências em busca do suspeito, mas até o fechamento desta edição ele não havia sido encontrado.