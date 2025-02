Saúde de Ribeirão Claro renova frota com novas ambulâncias

A Saúde pública de Ribeirão Claro deu um passo importante para aprimorar o atendimento à população. Duas novas ambulâncias foram entregues no dia 31 de janeiro e estão prontas para oferecer mais conforto e agilidade nos serviços de emergência. Os veículos, que passaram por um processo licitatório durante a gestão anterior, agora integram a frota da Secretaria Municipal de Saúde, reforçando a infraestrutura do município na área da saúde.

Continua após a publicidade

As ambulâncias foram adquiridas com o objetivo de otimizar o transporte de pacientes, facilitando o deslocamento para unidades de saúde e proporcionando um atendimento mais rápido e eficaz. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que essas melhorias são um reflexo do compromisso de gestão com a saúde da população ribeirão-clarense, que segue sendo prioridade.

O investimento em equipamentos essenciais como as ambulâncias faz parte de um esforço contínuo da administração pública para garantir que os serviços de saúde estejam no nível das necessidades da comunidade. Com a chegada dos novos veículos, o município reforça a confiança dos cidadãos nos serviços prestados, garantindo que os atendimentos de urgência e emergência sejam realizados com mais eficiência e com a qualidade que a população merece.