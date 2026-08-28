28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná

LDO de 2027

A Assembleia Legislativa aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, que prevê receita líquida de R$ 84,5 bilhões, alta de 5,9% sobre 2026. Das 123 emendas apresentadas, 81 foram incorporadas ao texto. Entre as mudanças está a redução, de 10% para 7%, do limite geral para abertura de créditos suplementares pelo Executivo. O projeto segue agora para sanção do Governo do Paraná.

Rota dos Pioneiros

A Rota dos Pioneiros, considerada a maior trilha aquática do Brasil, percorre cerca de 400 quilômetros pelo Rio Paraná. O itinerário combina remo, caminhada e ciclismo e atravessa três estados. No Paraná, passa por nove municípios, de Terra Rica a Mercedes. Segundo o Ministério do Turismo, o percurso reúne natureza, história e oportunidades para o desenvolvimento turístico e econômico do Noroeste e do Oeste.

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Mulheres nos negócios

Quinze empreendedoras foram premiadas na etapa paranaense do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026, realizada em Curitiba. A edição recebeu 597 inscrições e reconheceu iniciativas em cinco categorias, entre elas pequenos negócios, ciência e tecnologia e negócios internacionais. As cinco vencedoras seguem para a etapa regional da competição. No Paraná, mulheres estão presentes em 910,4 mil empresas, o equivalente a 45,2% dos negócios formais.

Interiorização do ensino

O Ministério da Educação autorizou 54 vagas para o bacharelado em Direito no campus da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) em Laranjeiras do Sul. A medida integra a Portaria nº 409/2026, que amplia a oferta de graduações públicas fora das capitais. A seleção dos estudantes ocorrerá pelos processos regulares de ingresso da universidade e do MEC. A iniciativa busca interiorizar o acesso ao ensino superior federal.

Violência contra mulheres

O Paraná registrou cerca de 688 mil ocorrências de violência contra a mulher entre 2019 e 2025, segundo estudo do TCE-PR. Matinhos e Pontal do Paraná lideram o índice geral, enquanto Foz do Iguaçu ocupa o primeiro lugar entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. O Litoral concentra a violência letal, e o Centro-Sul, os registros de estupro. O levantamento considera apenas casos oficialmente notificados.

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Novos cursos

A Universidade Estadual de Londrina reabre, de 28 de agosto a 10 de setembro, as inscrições do Vestibular 2027 para os novos cursos de Fonoaudiologia e Geologia. Serão oferecidas 19 vagas para Fonoaudiologia e 11 para Geologia. A taxa de inscrição é de R$ 181. Candidatos já inscritos no vestibular poderão solicitar a transferência para uma das novas graduações pelo portal da Coordenadoria de Processos Seletivos.

Radares

Trechos monitorados por 28 radares registraram queda nos atendimentos a acidentes, segundo a EPR Litoral Pioneiro. Na PR-151, as ocorrências caíram 80%, de 41 para oito, e chegaram a zero no km 259, em Piraí do Sul. As reduções também alcançaram 70% na PR-407, 67% na BR-153 e 59% na BR-277, na Serra do Mar. A concessionária estuda instalar novos equipamentos.

Julgamento adiado

O julgamento de uma disputa envolvendo extração de madeira no Vale do Ribeira foi adiado para 2 de setembro. O processo discute a realização de perícia para verificar o cumprimento de um acordo firmado em 2001, cuja cobrança supera R$ 200 milhões. A Procuradoria-Geral do Estado contesta a execução e aponta riscos ao erário e ao meio ambiente. Laudos indicam intervenções ilegais em áreas de preservação e Mata Atlântica.

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Inscrições abertas

Pessoas com 60 anos ou mais podem se inscrever para o Condomínio do Idoso de Goioerê até 16 de setembro, pelo site da Cohapar. O residencial possui 40 moradias adaptadas, destinadas a idosos autônomos, sem imóvel próprio e com renda de até seis salários mínimos. O aluguel social corresponde a 15% do salário mínimo, atualmente R$ 243,15. Haverá cadastramento presencial de 2 a 4 de setembro na Assistência Social.

Pauta do agro

A Receita Federal incluiu agronegócio e cooperativismo agrícola no 14º módulo do curso sobre a Reforma Tributária do Consumo. Realizado em Cascavel, o encontro abordou a aplicação prática das novas regras para produtores rurais e cooperativas. A capacitação reuniu especialistas envolvidos na regulamentação e na implantação do novo sistema tributário. Videoaulas e materiais de apoio estão disponíveis na plataforma oficial do curso.

Novas regras

A Meta anunciou novas regras de segurança para adolescentes no Instagram e Facebook, com contas privadas por padrão e restrição de mensagens de desconhecidos. As plataformas também ampliarão filtros contra conteúdos sensíveis e limitarão recomendações consideradas inadequadas. Pais e responsáveis terão mais ferramentas para controlar o tempo de uso e alterações nas configurações de privacidade. As medidas incluem ainda modo silencioso durante a madrugada e alertas após 60 minutos de uso diário.