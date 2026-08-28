Menino de 3 anos relata possível abuso dentro de banheiro de escola no Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma denúncia envolvendo um menino de apenas 3 anos mobilizou a Polícia Civil em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A família da criança procurou as autoridades após o menino relatar que teria sido levado até o banheiro de uma escola particular e submetido a atos de natureza sexual. O caso teria ocorrido nesta quinta-feira (27), em uma instituição de ensino localizada na região de Uvaranas.

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Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência (B.O.), a mãe começou a desconfiar de que algo pudesse ter acontecido depois de buscar o filho na escola e perceber uma mudança repentina em seu comportamento.

Conforme o relato apresentado à polícia, o menino estava triste e abatido, além de demonstrar incômodo ao sentar. A mãe também teria percebido comportamento diferente do habitual durante uma aula de judô.

A situação chamou ainda mais a atenção da família quando, já em casa, a criança teria demonstrado medo de ir ao banheiro.

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Ao ser questionado pela mãe sobre o que havia acontecido, o menino relatou que uma pessoa teria o levado até um banheiro da instituição de ensino. Foi neste momento que, segundo a denúncia registrada pela família, a criança descreveu atos de natureza sexual que teriam sido praticados contra ela.

Família procura a polícia

Diante do relato do filho, a mãe procurou a 4ª Central Regional de Flagrantes de Ponta Grossa, onde registrou a ocorrência e comunicou o caso às autoridades.

Como parte dos procedimentos de investigação, foi requisitada a realização de exame pericial no Instituto Médico-Legal (IML). O resultado deverá contribuir para esclarecer as circunstâncias relatadas pela família e auxiliar a Polícia Civil na investigação.

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Até o momento, o caso é tratado como denúncia e as circunstâncias ainda deverão ser apuradas pelas autoridades. A identidade da criança é preservada em razão da idade e da natureza da ocorrência.

Com informações do Portal aRede.