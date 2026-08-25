Norte Pioneiro tem previsão de tempestades e frio nesta quarta-feira

Região está em alerta amarelo para chuvas e ventos; já as temperaturas não devem passar dos 20°C

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/08/2026 às 16h27
Norte Pioneiro tem previsão de tempestades e frio nesta quarta-feira
Foto: Arquivo/Folha Extra

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades para o Paraná e outros cinco estados. A previsão é válida para esta quarta-feira (26) e envolve toda a região do Norte Pioneiro.

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De acordo com o Inmet, estão previstas chuvas intensas de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/Dia. Além disso, a previsão de ventos que podem variar entre 40 a 60 km/h, além de risco de descargas elétricas, granizo, queda de árvores, alagamentos e interrupção no fornecimento de energia elétrica. O aviso é válido da 00h00 as 23h59 da quarta-feira.

As equipes da Defesa Civil orientam a população para, em caso de tempestades, chuvas ou ventos fortes, evitar estacionar veículos ou procurar abrigo embaixo de árvores ou estruturas metálicas devido o risco de queda ou descarga elétrica. Também não é recomendado utilizar aparelhos eletrônicos conectados a tomadas ou antenas durante os temporais. Em caso de acidentes ou desastres, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo fone 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193.

Além da possibilidade de chuva intensa, as temperaturas devem ficar baixas e o frio predominar a quarta-feira. Conforme a previsão do tempo do site Clima Tempo, a chuva deve ocorrer principalmente nos períodos da manhã e tarde. Já as temperaturas devem ficar entre os 12°C de mínima e 20°C de máxima. Já a sensação térmica devido ao vento e a umidade não deve passar dos 17°C.

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Ainda conforme a previsão do tempo, o período mais frio deve acontecer no início da manhã com temperaturas na casa dos 12°C por volta das 06h00. Após o meio dia, as temperaturas devem subir um pouco e durante a tarde a previsão é de que os termômetros fiquem na casa dos 20°C. Já no início da noite, a temperatura volta a cair e o dia pode terminar com temperaturas na casa dos 17°C.

Foto: Divulgação.
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