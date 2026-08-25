Três estudantes de Sengés conquistam intercâmbio e vão estudar no exterior pelo Ganhando o Mundo

“Cada um deles representa o talento, a dedicação e o potencial dos nossos jovens”, destacou o prefeito Gerson Nunes. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Três estudantes da rede pública estadual de Sengés, nos Campos Gerais, estão prestes a trocar as salas de aula do município por uma experiência internacional. Pedro Henrique Paz de Souza, Flávia Bueno Olímpio e Maria Isabel de Oliveira Souza foram selecionados para o Ganhando o Mundo 2026, programa de intercâmbio do Governo do Paraná que oferece a alunos da rede estadual a oportunidade de estudar no exterior.

Continua após a publicidade

“É um orgulho muito grande ver nossos estudantes conquistando uma oportunidade como essa e levando o nome do município para além das nossas fronteiras. Cada um deles representa o talento, a dedicação e o potencial dos nossos jovens”, destacou o prefeito Gerson Nunes.

Pedro Henrique é estudante do 2º ano do Ensino Médio Técnico Profissionalizante em Administração do Colégio Estadual Anita Grandi Salmon. Já Flávia e Maria Isabel estudam no Colégio Estadual do Campo Professora Zélia de Moura Santos, localizado no distrito de Ouro Verde.

Para Flávia e Maria Isabel, o próximo destino será o Canadá. As duas permanecerão aproximadamente seis meses no país, onde frequentarão uma escola de Ensino Médio e ficarão hospedadas com famílias anfitriãs.

Além do aprendizado dentro da sala de aula, o período no exterior permitirá que as jovens tenham contato direto com outro idioma e uma nova cultura, além de estimular autonomia e proporcionar experiências diferentes da rotina escolar no Brasil.

Continua após a publicidade

Destaques dentro e fora da escola

A conquista das vagas também reflete o desempenho acadêmico das estudantes. Flávia, de 17 anos, já havia ganhado destaque estadual em 2025, quando conquistou a primeira colocação no Paraná no programa Jovem Senador. Maria Isabel, de 16 anos, por sua vez, alcançou a primeira colocação na classificação municipal para participar do Ganhando o Mundo.

A seleção dos intercambistas considera o desempenho e o envolvimento dos alunos ao longo da trajetória escolar. Entre os critérios estão os resultados obtidos na Prova Paraná Mais, a participação no Inglês Paraná e a atuação como Aluno Monitor. A classificação é realizada pela Secretaria de Estado da Educação a partir da pontuação dos candidatos.

Seis meses de imersão

O Ganhando o Mundo vai além de uma viagem internacional. Durante o período fora do Brasil, os estudantes passam a frequentar uma instituição de ensino estrangeira, acompanham diferentes componentes curriculares e convivem diariamente com alunos locais. A hospedagem com famílias anfitriãs também permite uma imersão na rotina e nos costumes do país de destino.

Continua após a publicidade

As principais despesas relacionadas à participação no programa são custeadas pelo Governo do Paraná, incluindo passagens, hospedagem, alimentação, transporte, documentação, seguro, matrícula e materiais escolares. Os intercambistas também recebem bolsa-auxílio durante a permanência no exterior.

A experiência não termina com a volta para casa. Após o intercâmbio, os participantes deverão compartilhar parte dos conhecimentos e experiências adquiridos com a comunidade escolar, desenvolvendo ações nas instituições de origem.

“Orgulho para o município”

Para o prefeito de Sengés, Gerson Nunes, a seleção dos três estudantes representa o potencial dos jovens do município e pode servir de inspiração para outros alunos da rede pública.

“É um orgulho muito grande ver nossos estudantes conquistando uma oportunidade como essa e levando o nome do município para além das nossas fronteiras. Cada um deles representa o talento, a dedicação e o potencial dos nossos jovens”, afirma.

O prefeito também desejou sucesso aos estudantes durante a nova etapa. “Que essa experiência amplie seus horizontes, abra novas possibilidades e inspire outros estudantes a também acreditarem que podem chegar cada vez mais longe. Levem o nome da nossa cidade com muito orgulho. Estamos torcendo e celebrando cada conquista”, completa.

A participação dos três jovens no Ganhando o Mundo coloca estudantes de Sengés em uma experiência educacional internacional e transforma o desempenho conquistado nas escolas públicas do município em uma oportunidade de conhecer novas culturas, aprimorar conhecimentos e ampliar perspectivas para o futuro.

Com informações de Assessoria.