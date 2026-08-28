Homem atira acidentalmente na própria mão e precisa passar por cirurgia no Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um homem de 27 anos precisou ser hospitalizado e passar por uma cirurgia após atirar acidentalmente contra a própria mão durante a madrugada desta sexta-feira (28), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O disparo teria ocorrido enquanto ele manuseava um revólver dentro do próprio quarto.

Continua após a publicidade

De acordo com informações do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), a ocorrência chegou ao conhecimento da polícia depois que o homem deu entrada em uma unidade hospitalar localizada na região central da cidade.

A equipe de enfermagem identificou que o paciente apresentava uma perfuração provocada por projétil de arma de fogo na mão esquerda e acionou a Polícia Militar.

Questionado pelos policiais sobre as circunstâncias do ferimento, o homem relatou que estava em seu quarto manuseando uma arma quando ocorreu o disparo acidental, atingindo a própria mão.

Continua após a publicidade

Com as informações repassadas pelo paciente, os policiais foram até o endereço indicado para localizar o armamento. Na residência, a mãe do homem entregou à equipe um revólver calibre .38.

Segundo o relatório policial, a arma estava carregada com quatro cartuchos intactos e um já deflagrado. O revólver e as munições foram apreendidos e encaminhados à delegacia, onde ficaram à disposição da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis e apuração das circunstâncias envolvendo a posse e o disparo da arma.

Devido ao ferimento, o homem permaneceu internado e precisou ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Conforme a Polícia Militar, ele ficou hospitalizado sob escolta policial.

Continua após a publicidade

Com informações de D'Ponta News.