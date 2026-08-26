Prefeitura de Arapoti reúne bancos e empreendedores para ampliar acesso ao crédito

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, reuniu representantes de instituições financeiras que atuam no município para discutir alternativas de crédito e ações voltadas ao desenvolvimento econômico local. O encontro foi realizado na manhã desta quarta-feira (26), durante o I Café com Instituições Financeiras, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, pela Sala do Empreendedor e pelo Sebrae.

Continua após a publicidade

A reunião contou com a participação de gerentes de bancos e cooperativas de crédito instalados em Arapoti. Os representantes foram recebidos pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Onofre Louzada, e pela equipe da pasta.

A iniciativa teve como foco aproximar o poder público das instituições financeiras e ampliar o diálogo sobre as necessidades dos empreendedores do município. Entre os assuntos discutidos estiveram as expectativas dos empresários em relação às linhas de crédito disponíveis e as possibilidades de utilização dos recursos para investimentos e expansão dos negócios.

Durante o encontro, os participantes também abordaram a importância de apresentar o crédito de acordo com a finalidade pretendida pelo empreendedor. A discussão considerou aspectos relacionados ao planejamento financeiro e à utilização dos recursos para investimentos, aquisição de equipamentos, ampliação das empresas e outras necessidades dos negócios.

Continua após a publicidade

Outro ponto destacado foi a diferença entre acesso ao crédito e endividamento. A proposta discutida durante a reunião considera que o planejamento e a avaliação da capacidade financeira do empreendimento são fatores importantes para a utilização dos recursos disponíveis pelas instituições financeiras.

O representante do Sebrae, Leonel, ressaltou a participação das instituições financeiras no desenvolvimento dos projetos dos empreendedores. Segundo ele, a troca de experiências, o diálogo entre os setores e a gestão dos recursos são elementos que podem contribuir para a concretização dos projetos empresariais.

O I Café com Instituições Financeiras também reuniu representantes da administração municipal, do Sebrae e do setor financeiro em torno das demandas dos empreendedores de Arapoti. A agenda estabeleceu um espaço de diálogo entre os diferentes setores envolvidos no acesso a serviços financeiros e no apoio às empresas do município.

Continua após a publicidade

A ação foi organizada pela Prefeitura de Arapoti por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae, com participação das instituições financeiras que mantêm atendimento no município.