Governador destaca importância do setor moveleiro na economia do Paraná

Capital Moveleira Nacional, Arapongas concentra diversas indústrias do setor, fazendo do Paraná um dos principais polos de fabricação de móveis do Brasil. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou, nesta quinta-feira (6), a Movelpar Home Show 2025, um dos eventos mais importantes do setor moveleiro no Brasil, que acontece em Arapongas, no Norte do Paraná. Realizado desde 1997, o evento reúne mais de 160 expositores e prevê movimentar até R$ 1 bilhão em novos negócios.

Continua após a publicidade

“O Paraná é o estado que mais produz, na parte industrial, os derivados de madeira de reflorestamento, incluindo os setores moveleiro e de celulose. Isso gera muito emprego”, disse o governador. “Arapongas se consolidou como o maior polo moveleiro do Brasil, o que influencia na economia de outras cidades da região”. completou Ratinho Junior.

Capital Moveleira Nacional, Arapongas concentra diversas indústrias do setor, fazendo do Paraná um dos principais polos de fabricação de móveis do Brasil.

Continua após a publicidade

A expectativa da organização é de que 17 mil pessoas passem pela Movelpar nos três dias entre lojistas, arquitetos, designeres e importadores. A feira iniciou terça-feira (4) e segue até esta quinta. “O Paraná é o estado que mais produz, na parte industrial, os derivados de madeira de reflorestamento, incluindo os setores moveleiro e de celulose. Isso gera muito emprego”, disse o governador. “Arapongas se consolidou como o maior polo moveleiro do Brasil, o que influencia na economia de outras cidades da região”. completou Ratinho Junior.

“O setor moveleiro é a força motriz do nosso município. Representa mais de 70% do PIB e movimentou R$ 5 bilhões no ano passado, além de gerar 14 mil empregos diretos”, destacou o prefeito de Arapongas, Rafael Cita. “É um setor fundamental e a Movelpar mostra isso, além de demonstrar a importância de Arapongas no cenário econômico estadual”, complementou.

O secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, ressaltou como os polos regionais, como Arapongas, ajudam no crescimento da economia do Estado. “Arapongas é especializada na indústria moveleira, e isso traz competitividade, ganho de escala, capacidade de cooperação entre os empresários e torna a cidade competitiva”, afirmou. “A feira é um exemplo disso, dessa união. Esperamos R$ 1 bilhão em comercialização, movimentando o setor e gerando empregos”.

Com mais de 19 mil metros quadrados de área de exposição, a edição de 2025 apresenta lançamentos em móveis, eletroeletrônicos, acessórios e serviços, além de maquinários e matérias-primas para a indústria. Ela concentra expositores do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além de empresas internacionais.

“Tivemos um recorde de participação e de volume de negociações em relação ao ano passado, além de ter um acréscimo de 15% no tamanho do pavilhão. Trouxemos varejistas dos 27 estados do Brasil e de 11 países para visitar, o que tornou a feira um evento nacional e internacional”, explicou o gestor-executivo da feira, Horaci Santos Neto. “É um evento extremamente importante para a cidade, porque movimenta a hotelaria, os serviços e a mão de obra para colocar tudo isso de pé”.

Além de ser uma vitrine de tendências, o evento representa a oportunidade para as empresas expandirem seus mercados e explorarem novos negócios, incluindo exportações para diversos países. A Movelpar Home Show é organizada pela E10, em parceria com o Expoara. Além da feira, muitas indústrias aproveitam para realizar convenções com seus representantes durante o evento, o que aquece setores como o mercado hoteleiro, de alimentação e o comércio da região.