Estado vai investir R$ 8,7 milhões para apoiar eventos culturais

A Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e a Hotmilk – ecossistema de inovação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) – promoveram encontro entre produtores culturais para o lançamento do Programa Paraná Festivais. Na noite de quinta-feira (6), foi anunciado o edital que irá apoiar 53 festivais com o valor investido de R$ 8.750.000.00. Também foi apresentado ao público todos os detalhes do programa que contribui com mentorias, oficinas e capacitação sobre organização de festivais e mostras.

“O programa vai além do fomento e une os festivais e os produtores. Tem toda uma troca de experiência, mentorias, capacitação. É algo extremamente promissor e com certeza vai dar grandes resultados”, projetou Antônio Gonçalves Junior, diretor artístico e geral do Olhar de Cinema.

O evento gratuito foi realizado de forma híbrida com participação presencial no INNOSPHERA Meeting Center e também com transmissão pelo YouTube. Produtores de todo o Estado do Paraná puderam participar e dialogar com profissionais da área. O lançamento marca o início de uma nova etapa para os festivais e para a economia criativa paranaense, e tem como objetivo consolidar o Paraná como referência nacional e internacional no cenário cultural.

A secretária de estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, defende que os festivais desempenham um papel crucial no estímulo ao turismo cultural, na geração de empregos e no fomento à economia da cultura.

“Para além de fornecer recursos financeiros, o Programa vai impulsionar a capacitação dos realizadores e realizadoras, garantindo que a qualidade da execução e consequentemente de programação seja elevada e que estas produções culturais recebam a visibilidade necessária”, afirma Luciana Casagrande Pereira.

A organização do novo programa conta com toda a estrutura de inovação da PUCPR, o que irá auxiliar na qualidade de capacitação dos produtores. “A Hotmilk projeta fazer com que os festivais cresçam cada vez mais no Estado do Paraná. Também contribuímos com a parte artística por meio da Escola de Belas Artes da PUCPR e, assim, os festivais consigam ganhar o Brasil e o mundo”, disse Marcelo Moura, diretor da Hotmilk.

O Programa Paraná Festivais é uma iniciativa da SEEC, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), em parceria com a Hotmilk, o Ecossistema de Inovação da PUCPR. O objetivo principal é fortalecer festivais e mostras da economia cultural paranaense a partir de capacitação de produtores.

Para atingir o propósito, o Programa Paraná Festivais será dividido em duas frentes:

Negócios da Economia Cultural: esta etapa irá mapear os produtores de mostras e festivais do Estado do Paraná e promover, de maneira gratuita, mentorias, oficinas, capacitação e networking de trabalhadores culturais. O objetivo é impulsionar o comércio cultural e promover o desenvolvimento social no Estado do Paraná.

Festivais e Mostras: já esta etapa promove mentorias, oficinas, orientações e momentos de trocas de experiências entre os produtores selecionados no edital de fomento do Paraná Festivais. O objetivo é expandir o alcance dos eventos e aperfeiçoar a capacidade de gestão cultural.

Os eventos de capacitação auxiliam na troca de informação entre os produtores de todas as regiões do Estado que, por sua vez, contribuem na descentralização dos recursos. “O nosso objetivo agora é ler o edital com calma para quem sabe ter acesso às mentorias e profissionalizar, melhorar e acelerar nossos eventos no Litoral do Paraná”, disse Patrícia Assis, executiva da Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná (Adetur Litoral).

O edital vai apoiar festivais e mostras de natureza artístico-culturais regionais, no território paranaense, que promovam a circulação e o intercâmbio de artistas e obras, de caráter competitivo ou não, que componham uma seleção da produção de uma ou mais linguagens artísticas, e que possam conter em sua programação paralela: mostras itinerantes, seminários, oficinas, feiras e palestras.

O edital já passou pela etapa de consulta pública, momento em que a proposta foi apresentada à sociedade. O resultado foi um acréscimo nos valores que inicialmente eram de R$ 5.000.000,00 para R$ 8.750.000.00.

Confira as três categorias orçamentárias em que 53 projetos serão contemplados:

Categoria Pinhão: 20 vagas destinadas a festivais inéditos ou que tiveram até 1 edição – R$ 5.000,00 para bolsa ao agente cultural proponente da iniciativa participar do programa.

Categoria Pinha: 25 vagas destinadas a festivais que tiverem entre 2 e 12 edições – R$ 250.000,00 para o agente cultural produzir a próxima edição do festival, conforme proposta.

Categoria Araucária: 8 vagas destinada a festivais com mais de 13 edições - R$ 300.000,00 - para o agente cultural em reconhecimento aos festivais consolidados.