Mutirão de combate à dengue reúne agentes de diferentes instituições em Jacarezinho

No próximo sábado (8), Jacarezinho, no Norte Pioneiro, receberá mais uma etapa do mutirão de combate à dengue, uma ação conjunta entre várias instituições. O Comitê do Voluntariado da Sanepar, composto por empregados da Gerência Regional de Santo Antônio da Platina, que inclui o sistema de Jacarezinho, estará presente no evento, em parceria com a Prefeitura, Polícia Militar, Instituto Federal do Paraná e outras entidades, com o objetivo de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti.

O clima, com chuvas e temperaturas acima da média, tem favorecido a proliferação do mosquito, enquanto o acúmulo de lixo e entulho cria ambientes propícios para a formação de água parada, essencial para a reprodução do Aedes aegypti. Em função disso, o mutirão tem sido uma estratégia fundamental no combate à doença.

No sábado passado (1º), o mutirão promoveu a retirada de entulhos em 17 bairros de Jacarezinho. Durante o dia de trabalho, foram recolhidas cinco toneladas de lixo. Anderson Delpino Rhuy, empregado da Sanepar e voluntário do mutirão, destacou o impacto positivo dessas ações. "Promovem mudanças reais na preservação ambiental e na qualidade de vida das pessoas", comentou, refletindo sobre a importância da iniciativa.

Neste sábado, os voluntários da Sanepar continuarão o trabalho, com foco no plantio de árvores, mais uma medida para melhorar o ambiente local e reduzir os focos do mosquito. Jacarezinho, sede da 19ª Regional de Saúde, abrange 22 municípios e possui uma população de mais de 290 mil pessoas. Até a semana passada, a regional registrava 674 casos confirmados de dengue e outros 518 prováveis, ocupando a quinta posição em números de casos entre as 22 Regionais de Saúde do estado.

O aumento da incidência de casos de dengue no Paraná é uma preocupação crescente, especialmente com a continuidade do fenômeno El Niño, que pode intensificar as condições climáticas favoráveis à proliferação do mosquito. O Governo do Estado mantém um portal online com boletins e orientações sobre a dengue, disponível no site https://www.dengue.pr.gov.br/.