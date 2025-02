Governo do estado vai adquirir cães farejadores para reforçar Forças de Segurança

O Governo do Estado do Paraná anunciou a aquisição de 93 novos cães para reforçar as ações de policiais e bombeiros estaduais. A compra será realizada por meio de licitação, com um investimento estimado em R$ 5,5 milhões, conforme edital lançado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) na quarta-feira (5).

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que a aquisição dos cães é parte de um conjunto de medidas para melhorar a estrutura das forças de segurança, que também incluem a compra de helicópteros, viaturas e armamentos. Ele ressaltou a importância dos cães no policiamento ostensivo, no combate ao tráfico de drogas, no socorro a vítimas de desastres e em ações de fiscalização. "Os cães são essenciais para o trabalho de nossos policiais", afirmou o governador.

Atualmente, a Sesp conta com cerca de 200 cães em operação no estado, distribuídos entre diversas corporações, como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Penal. Esses animais atuam em várias frentes, como a detecção de drogas, explosivos e armas, além de auxiliar em resgates e buscas por pessoas desaparecidas.

Dos 93 cães a serem adquiridos, 78 serão adultos, com idades entre 12 e 36 meses, e já treinados para suas funções. Os outros 15 serão filhotes, que passarão por treinamento específico para atividades de busca e resgates. A aquisição será feita por meio de um pregão eletrônico e ocorrerá em dez lotes ao longo de um ano, com a possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.

Os cães serão de raças selecionadas, como pastor alemão, beagle, bloodhound, e labrador, entre outras, escolhidas de acordo com as necessidades das diferentes atividades de segurança. A Sesp também trabalhará na capacitação de policiais para atuar junto aos novos animais, adaptando sua estrutura para receber os cães e treinar novos profissionais.

Com a aquisição, a Sesp também planeja fortalecer a Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC), que, desde 2020, atua diretamente subordinada ao Comando de Missões Especiais da Polícia Militar. O modelo de contratação, que substitui a aquisição de cães por reprodução ou doação, promete mais eficiência e rapidez na preparação dos animais para as operações de segurança.