Núcleo de Educação de Wenceslau Braz promove curso para merendeiras

Na última segunda-feira (03), o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz promoveu um curso voltado para merendeiras da região, que teve como objetivo proporcionar um aprendizado valioso sobre alimentação escolar, com ênfase na qualidade e nutrição dos alimentos oferecidos aos estudantes. O evento contou com a participação de 80 merendeiras, que demonstraram grande interesse e empenho nas atividades realizadas.

O curso foi conduzido pela nutricionista Bianca Brizola, profissional que se destacou pela dedicação, conhecimento técnico e pelo carinho com que compartilhou sua experiência com as participantes. Ao longo da programação, Bianca abordou temas essenciais relacionados à alimentação escolar, como a importância de uma dieta balanceada para o desenvolvimento dos alunos, as normas de segurança alimentar e a preparação de refeições nutritivas, considerando as especificidades de cada faixa etária.

A participação das merendeiras foi intensa, com muitas delas interagindo ativamente nas discussões e nas atividades práticas, o que contribuiu para o ambiente dinâmico e enriquecedor do curso. As participantes puderam tirar dúvidas sobre como melhorar a qualidade dos alimentos oferecidos, além de aprender novas práticas e técnicas de preparo e organização da cozinha escolar.

Ao final do curso, cada merendeira recebeu um certificado de participação, reconhecendo seu esforço em buscar constantemente a qualificação profissional e seu compromisso em oferecer um atendimento de qualidade para os alunos. A entrega dos certificados foi um momento de celebração, que destacou o empenho e a importância do trabalho dessas profissionais na alimentação escolar.

O curso para merendeiras realizado pelo NRE de Wenceslau Braz teve um impacto significativo na formação das participantes, com reflexos positivos no ambiente escolar, principalmente na qualidade nutricional das refeições servidas aos alunos. O evento foi um marco para o fortalecimento das práticas alimentares nas escolas da região, destacando o papel crucial das merendeiras no processo educacional.