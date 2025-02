Discussão entre mulheres por causa de bola termina com agressão e ameaça da morte

Uma discussão banal por pouco não terminou em tragédia na noite da quarta-feira (05). A situação foi registrada no município de Santa Amélia.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h30 os policiais receberam um chamado informando que havia uma briga entre duas mulheres na Rua Alfredo Leandro Ribeiro. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma mulher de 37 anos passou a relatar que seu marido encontrou uma bola na rua e outra mulher passou a acusar o homem de ter furtado o objeto. Com isso, ela e a outra mulher tiveram uma discussão que terminou em pancadaria e ameaça de morte. A solicitante relatou ainda que teve suas roupas rasgadas e a briga só terminou quando populares interviram na situação.

Frente aos fatos, como a outra mulher envolvida na situação não foi encontrada, a solicitante foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.