Governo vai investir R$ 1,5 milhão no primeiro coworking público do Norte Pioneiro

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), anunciou um investimento de R$1,5 milhão para a criação de um espaço coworking público e gratuito no município de Jacarezinho, localizado no Norte Pioneiro do estado. A iniciativa será realizada por meio de um convênio entre a SEI e a Prefeitura de Jacarezinho, visando fortalecer a inovação e o ecossistema regional.

O investimento será utilizado para a aquisição de equipamentos e mobiliário, enquanto a Prefeitura de Jacarezinho será responsável pela disponibilização do local e gestão do espaço. O coworking contará com acesso a wi-fi, impressoras 3D, computadores, lousas interativas, estúdios de gravação de vídeo e podcasts, além de mobília para postos de trabalho. Também serão oferecidos cursos de capacitação em áreas como robótica, eletrônica, programação e empreendedorismo.

O secretário estadual da Inovação, Alex Canziani, destacou a relevância do projeto para o fortalecimento da cultura de inovação no estado e no Norte Pioneiro. “É uma forma de proporcionar a toda a população um espaço onde ela possa adquirir conhecimentos voltados à ciência, tecnologia e inovação, e depois aplicá-los no Estado por meio de pesquisas, empreendimentos e desenvolvimento de projetos inovadores”, afirmou.

O coworking será destinado a atender Jacarezinho e os municípios vizinhos, oferecendo um espaço público para fomentar conexões entre empresas e investidores. O objetivo é impulsionar o polo tecnológico local e atrair investimentos, ampliando o acesso a conhecimentos científicos e tecnológicos em diversas áreas.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, também ressaltou a importância do projeto para o município. "Esse espaço será um marco para a inovação em Jacarezinho, proporcionando oportunidades para empreendedores, estudantes e empresas", afirmou.

O novo espaço será instalado no centro de Jacarezinho, na Rua Coronel Cecílio Rocha, em um prédio que já abriga outras ações de inovação da cidade. O secretário municipal de Comércio, Indústria, Serviços e Inovação, Leandro de Azevedo Lima, destacou que o coworking representa um avanço para a política de inovação da região, fortalecendo o Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRI), iniciado em 2016. O SRI, que reúne 12 cidades, tem se consolidado como um modelo para municípios de menor porte.