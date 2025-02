Homem é preso após ameaçar a esposa com uma faca

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (03) acusado de cometer violência doméstica. A situação foi registrada no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Rua Conceição Veiga onde uma mulher estava sendo ameaçada pelo marido. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima esta passou a relatar que seu marido chegou em casa embriagado e que lhe ameaçou de morte utilizando uma faca. Já em contato com o suspeito, este disse que teve um desentendimento com a esposa, mas que não havia ameaçado a mulher.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.