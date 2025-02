Suspeito de matar homem em bar é preso por homicídio qualificado

O suspeito de matar um homem com uma facada durante uma briga de bar registrada na noite do último domingo (02) está preso pelo crime de homicídio qualificado. A situação aconteceu no município de Santo Antônio da Platina e a vítima morreu no hospital na manhã da segunda-feira (04).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o homem de 55 anos suspeito de desferir uma facada em um homem de 35 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar. A confusão aconteceu em um bar situado ao bairro Vitória Régia e a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu horas depois no hospital.

Com isso, o suspeito que havia sido preso por tentativa de homicídio agora deve responder pelo crime de homicídio qualificado.

Conforme o inquérito policial, o crime aconteceu em frente a um bar após uma discussão banal entre a o autor do crime e a vítima. Ainda conforme as investigações, os dois homens moravam no mesmo bairro e eram conhecidos. No momento da prisão, o suspeito estava visivelmente embriagado e chegou a tentar fugir do local jogando a arma do crime em uma mata, mas acabou sendo contido por populares até a chegada da PM. Os investigadores realizaram buscas na referida mata, mas a arma do crime não foi encontrada.

Frente aos fatos, o autor foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e o inquérito policial encaminhado ao Ministério Público. O homem segue preso e a disposição da Justiça.