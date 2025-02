Governo repassa valor recorde aos municípios paranaenses em janeiro

O Governo do Estado do Paraná repassou R$ 2.240.888.200,03 aos 399 municípios paranaenses em janeiro de 2025, o maior valor já transferido para o primeiro mês do ano desde 1999, início da série histórica. Esse montante representa um aumento nominal de quase 10% em comparação com o repasse de janeiro de 2024, que foi de R$ 2 bilhões. Quando ajustado pela inflação, o aumento real foi de 4,31%.

Em comparação com janeiro de 1999, o crescimento nominal é de 3.374%, quando o valor transferido foi de R$ 64.489.279,49. Considerando a inflação ao longo desse período, o aumento real é de sete vezes. Os recursos são provenientes de transferências constitucionais e incluem parte da arrecadação de impostos como o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), fundo de Exportação e royalties do petróleo. Esses valores fazem parte das receitas correntes dos municípios e podem ser usados em áreas como saúde, educação, segurança pública e transporte.

O principal responsável pelo aumento nos repasses de 2025 foi o IPVA, que, tradicionalmente, representa a maior parcela dos repasses em janeiro. Neste ano, o imposto gerou R$ 1,3 bilhão, o que equivale a cerca de 58,7% do total. O ICMS foi responsável por R$ 912,4 milhões, enquanto o Fundo de Exportação e os royalties do petróleo somaram, respectivamente, R$ 10,6 milhões e R$ 807 mil.

As transferências de recursos são feitas com base no Índice de Participação dos Municípios (IPM), que é calculado anualmente, levando em conta uma série de critérios estabelecidos pelas leis estaduais. A Região Metropolitana de Curitiba foi a mais beneficiada com os repasses, recebendo R$ 735,1 milhões. Em seguida, estão a Região Oeste, com R$ 302,2 milhões, e o Noroeste, com R$ 270,2 milhões.

As 10 cidades que mais receberam repasses em janeiro de 2025 foram Curitiba (R$ 430,6 milhões), Londrina (R$ 99,6 milhões), Maringá (R$ 89,9 milhões), Araucária (R$ 74,6 milhões), São José dos Pinhais (R$ 72,3 milhões), Cascavel (R$ 71,2 milhões), Ponta Grossa (R$ 61,8 milhões), Foz do Iguaçu (R$ 44,1 milhões), Toledo (R$ 37,1 milhões) e Guarapuava (R$ 32,4 milhões).