Trabalhador fica em estado grave durante assalto a madeireira na região

Um trabalhador ficou gravemente ferido ao ser agredido durante um assalto a uma madeireira registrado na madrugada desta segunda-feira (03). O crime aconteceu no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, por volta das 04h30 cerca de cinco criminosos invadiram a empresa que fica situada ao bairro Vila Setti. Ao escutar barulhos, vizinhos entraram em contato com o proprietário da empresa que foi até o local para averiguar o que estava acontecendo.

Assim que chegou na empresa, o homem se deparou com o caseiro caído e ensanguentado com um ferimento na cabeça. Frente aos fatos, foram acionadas as equipes da Polícia Militar e do Siate do Corpo de Bombeiros para prestar socorro às vítimas.

Continua após a publicidade

O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil que deu início a uma investigação minuciosa para apurar o crime. Através da análise de câmeras de vigilância, os investigadores constataram que o roubo foi praticado por cinco indivíduos, sendo um deles identificado. Os policiais foram até a residência do suspeito onde foi encontrada a camisa que ele vestia no momento do assalto, além de alguns materiais subtraídos do local do crime.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

A equipe da Polícia Civil segue realizando investigações para identificar o restante do grupo.