Briga de bar termina em morte no Norte Pioneiro

Um homem morreu após levar uma facada durante uma briga de bar registrada na noite deste domingo (03). O crime aconteceu na cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h00 a os policiais foram chamados para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia levado uma facada em um bar situado ao bairro Vitória Régia. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe foi informada que um homem de 35 anos havia sido socorrido pelo Siate do Corpo de Bombeiros e foi levado ao hospital após levar uma facada na barriga. Além disso, o autor da facada também estava presente e, ao ser indagado sobre a situação, disse que a vítima havia xingado sua esposa e lhe ameaçado. Além disso, após uma discussão, a vítima teria dado um soco em sua boca, momento em que ele desferiu a facada contra o outro homem.

Continua após a publicidade

Segundo relatos de testemunhas, o suspeito ainda fugiu do local após cometer o crime, mas populares o seguiram e trouxeram novamente para o bar onde foi contido até a chegada dos policiais.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Já na manhã desta segunda-feira (03), a vítima que foi identificada como “Paulinho” não resistiu e morreu no hospital.

O crime deve ser investigado.