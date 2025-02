Briga por causa de passarinhos termina com dois mortos no Norte Pioneiro

Dois homens foram mortos a tiros na noite do domingo (02) no município de Guapirama, no Norte Pioneiro. As vítimas seriam dois irmãos e a motivação estaria relacionada ao furto de passarinhos.

Conforme o boletim registrado pela Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h00 para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo com vítimas em um local conhecido como Recanto São Francisco, as margens da rodovia PR-218. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais encontraram dois homens que já estavam em óbito e com várias perfurações causadas por tiros. Além disso, um adulto e uma criança de cinco anos ficaram feridos sendo encaminhados ao hospital do município para receber atendimento médico.

Conforme relatos de testemunhas, houve uma discussão envolvendo três homens, sendo dois deles as vítimas. Em dado momento, um dos homens sacou um revólver e realizou diversos disparos contra os outros dois que seriam irmãos. Em seguida, o atirador fugiu do local com sua esposa e os dois filhos.

A equipe policial ainda levantou informações de que o crime havia sido motivado devido as vítimas terem acusado o atirador de ter furtado passarinhos.

Frente aos fatos, os policiais realizaram buscas pelo suspeito que não foi encontrado. O corpo das vítimas fatais foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

O crime será investigado.