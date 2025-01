GIRO PARANÁ

Aprova Paraná

Adesão ao Aprova Paraná Universidades encerra nesta quinta-feira (30). O programa utiliza as notas da Prova Paraná Mais como critério principal de seleção, além de contemplar cotas para pessoas com deficiência, pretos e pardos. Ao todo, são 3.700 vagas distribuídas em 1.283 cursos nas sete universidades estaduais paranaenses. O programa reserva 20% das vagas nas universidades estaduais para alunos da rede pública de ensino. As inscrições podem ser realizadas no site oficial do programa.

Financiamento

O Governo Federal anunciou um financiamento de R$ 6,38 bilhões, por meio do BNDES, para a EPR Litoral Pioneiro investir em rodovias do Paraná. Os recursos serão usados para triplicar a BR-277, duplicar mais de 350 km de rodovias, criar 138 km de faixas adicionais e 73 km de vias marginais, além de melhorias no acesso ao Porto de Paranaguá, que é crucial para o escoamento.

Castração gratuita

A Rede de Proteção Animal de Curitiba abriu as inscrições para castrações gratuitas de cães e gatos no mês de fevereiro. São 5,5 mil vagas para moradores dos bairros das regionais: Tatuquara, Boa Vista, Matriz e Boqueirão. Os cadastros são realizados no site https://protecaoanimal.curitiba.pr.gov.br/eventos.

Preço do combustível

A partir deste sábado (1º), sobem os preços da gasolina e do óleo diesel. O aumento vem na esteira de uma elevação na alíquota do ICMS sobre combustíveis. Os aumentos serão os seguintes: gasolina – aumento no ICMS de R$ 0,10 por litro, passando de R$ 1,37 para R$ 1,47; diesel – acréscimo no ICMS de R$ 0,06 por litro, indo de R$ 1,06 para R$ 1,12. Já quanto ao GLP, haverá uma queda de R$ 0,02 por quilo, com o ICMS passando de R$ 1,41 para R$ 1,39.

Cursinho

A fim de capacitar estudantes para as provas de vestibular, Enem e demais concursos, o Curso Especial Pré-Vestibular (CEPV) da UEL dá início às inscrições dos cursos gratuitos de verão. As atividades estão previstas para os dias 10 a 28 de fevereiro nos períodos vespertino e noturno. As aulas serão presenciais no prédio do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da UEL. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 7 de fevereiro no site do CEPV.

CONET&Intersindical

Reforma Tributária e Reoneração da Folha de Pagamento serão temas do CONET em Foz do Iguaçu. O evento acontecerá nos dias 6 e 7 de fevereiro, no Bourbon Thermas Eco Resort Cataratas do Iguaçu. Reconhecido por reunir os principais protagonistas do Transporte Rodoviário de Cargas, o CONET&Intersindical promove debates de alto nível, troca de experiências e a construção de soluções inovadoras para o setor.

“Invasão de hackers”

Mais de R$ 298 mil foram retirados de conta da Prefeitura de Munhoz de Mello, no Paraná. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil após o município relatar uma “invasão de hackers”. Isso ocorreu na quinta-feira (23), após um servidor da Secretaria Municipal de Finanças receber uma ligação de um homem que estava se passando por representante do banco.

Julgamento

O julgamento do ex-agente penal e militante bolsonarista Jorge José Guaranho, acusado de matar o tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu (PR), Marcelo Arruda, será no dia 11 de fevereiro, no Tribunal do Júri de Curitiba. Ele é réu por homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil, associado à violência política, e perigo comum.

Concessões

O ministro dos Transportes, Renan Filho, apresentou nesta terça-feira (28) a carteira de concessões para 2025, que contempla 12 novos leilões de rodovias e três relicitações de projetos que apresentaram problemas nos contratos. O governo federal incluiu rodovias do “programa de otimização”, que busca solucionar as concessões com obras paralisadas após imbróglio contratual.

Concessões paranaenses

Segundo o cronograma do Ministério dos Transportes, a publicação dos editais dos lotes 4 e 5 (de um total de seis, cujos demais já foram leiloados) das novas concessões paranaenses será no mês de maio, tendo leilões na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, no mês de setembro. Os projetos foram encaminhados para aprovação do Tribunal de Contas da União (TCU) no final de novembro e seguem em análise pela Corte.

Sisu

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou para o dia 3 de fevereiro o período de matrículas ou registro acadêmico nas instituições públicas de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. A seleção dos estudantes é feita com base na média das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano anterior.