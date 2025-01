Homem coloca fogo em casa após esfaquear idoso no Norte Pioneiro

Um homem foi preso no início da tarde da terça-feira (28) após invadir uma residência, esfaquear um idoso e ainda colocar fogo na casa. O crime foi registrado no município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 12h30 os policiais receberam um chamado para prestar apoio a equipe do SAMU em uma ocorrência onde um homem havia sido esfaqueado. Diante do chamado, os agentes foram até o Distrito São Francisco do Imbaú para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com um homem ensanguentado. Indagado sobre a situação, o senhor de 63 anos disse que estava de uma mulher quando um homem invadiu o local e partiu para cima dele desferindo golpes de faca. Os dois entraram em luta corporal e o suspeito fugiu do local, mas voltou momentos mais tarde e ateou fogo na residência de madeira que foi consumida pelas chamas.

Em posse da identidade do suspeito, os policiais foram até a residência do suposto autor do crime o qual foi encontrado bêbado caído na entrada da casa. Indagado sobre a situação, ele confessou ter esfaqueado a vítima e ateado fogo na casa devido ao idoso estar dormindo com a mulher.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com as facas utilizadas no crime para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já o idoso foi levado para o hospital.