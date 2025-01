Esposa dá facada no olho de uma mulher após desconfiar de traição

Uma mulher ficou ferida após levar uma facada no olho. O crime foi registrado na noite da terça-feira (28) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h00 os agentes receberam um chamado para comparecer ao Pronto Socorro municipal após uma mulher dar entrada vítima de ferimento causado por facada. Diante do chamado, os policiais foram até a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, os agentes foram informados pela equipe médica que a mulher teve um ferimento no canto do olho esquerdo o qual foi causado por um golpe de faca. Em contato com a vítima, esta relatou que é proprietária de um bar situado ao bairro IBC e que a agressora é mulher de um cliente que ficou com ciúmes após achar que a vítima estava dando em cima do homem.

Frente aos fatos, a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso. Também foram realizadas diligências em busca da suspeita, mas até o fechamento desta edição ela não havia sido encontrada.