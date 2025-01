Isenção do IPVA gera onda positiva entre entregadores e foco na manutenção das motos

Segurança, lazer e planejamento. Mais do que um alívio nas contas de começo de ano, a isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 170 cilindradas é também qualidade de vida para os motociclistas paranaenses — principalmente àqueles que têm o veículo como seu ganha-pão.

“Essa medida foi extraordinária”, resume o entregador Victor Emanuel, de 24 anos, ao falar sobre a decisão do Governo do Paraná, por meio da Receita Estadual, de ampliar a isenção que, até então, era válida apenas para motos de até 125 cc com mais de 10 anos de idade.

Motofretista há quatro anos, ele conta que a novidade veio em boa hora e permitiu que ele planejasse muito melhor suas finanças. “Esse dinheiro serviu para antecipar o financiamento da moto”, revela o jovem, que pagava cerca de R$ 570 de IPVA de sua moto de 160 cc. “Assim que vi a notícia, ainda no ano passado, fiz as contas e me preparei para pagar uma prestação a mais. E isso vai me dar um alívio e tanto”.

Já para quem está com o veículo quitado, o dinheiro extra vindo da isenção foi usado para outros fins. O também entregador Junior Mendes, de 21 anos, disse que aproveitou que não precisaria se preocupar com o IPVA de sua moto para viajar com a família.

“Eu pagava pouco mais de R$ 600 e, neste ano, pude usar esse dinheiro para passar uns dias na praia com a mulher e o filho, além de alguns outros gastos do dia a dia”, afirma. “Como autônomo, é a gente que faz o nosso salário, então a isenção ajudou bastante”.

De acordo com dados da Receita Estadual, 770.196 motocicletas, motonetas e ciclomotores estão isentas do IPVA 2025 em todo o Paraná graças à nova regra. E, embora todos os proprietários de motos até 170 cilindradas tenham sido beneficiados com a medida, o próprio governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que a isenção visava justamente valorizar e fortalecer os entregadores. “São profissionais que geram emprego e renda, ajudando o nosso Estado a crescer”, afirma.

Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, a isenção é também uma ação importante para a economia do Estado. “A isenção para as motos foi uma medida muito importante para manter a renda na mão do cidadão”, diz. “Graças à ação do Governo do Paraná, as famílias viram o dinheiro sobrar, podendo usá-lo com alimentação, lazer ou com uma viagem — ou seja, movimentando ainda mais a economia do Estado”.

Só que a isenção do IPVA para motocicletas também traz outro grande benefício para o Estado para além da movimentação da economia e a melhoria na qualidade de vida do cidadão. Para além dessas conquistas, a medida também pode trazer um impacto bastante positivo na segurança do trânsito.

Como explica o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Condutores de Veículos, Motonetas, Motocicletas e Similares de Curitiba e Região Metropolitana (Sintramotos), Cacá Pereira, muitos profissionais aproveitaram o benefício estadual para fazer manutenção em suas motos, garantindo mais segurança para quem passa a maior parte do seu dia sobre duas rodas.

Segundo ele, a ampla maioria dos entregadores utiliza sua própria motocicleta para trabalhar e que a alta rodagem desgasta demais o veículo, exigindo manutenção recorrente — um custo que acaba pesando demais no bolso, principalmente dos autônomos. “São profissionais que passam mais de 12 horas expostos, em cima de uma moto, então essa manutenção é essencial para a segurança”, afirma Pereira.

Por isso, a isenção do imposto foi tão comemorada pela categoria. Conforme conta o presidente da Sintramotos, muitos entregadores destinaram o dinheiro que iria para o IPVA em melhorias para suas motos, como na troca de pneus ou na chamada relação (sistema de transmissão secundária do veículo, que transmite a força do motor para a roda traseira). “A isenção do IPVA para essas motocicletas promove não só qualidade de vida, mas também segurança para o trabalhador e para toda a população”, conclui.