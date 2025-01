Campeonato de Futsal em Wenceslau Braz tem data de estreia e times confirmados

A ansiedade e a animação começam a tomar conta dos brazenses, principalmente dos amantes de futsal. O Campeonato Municipal de Futsal de Wenceslau Braz está prestes a começar e promete agitar as redes do Ginásio de Esportes Betão a partir da próxima segunda-feira (03). A competição, que reúne equipes locais em uma disputa acirrada, é uma das mais esperadas pelos amantes do esporte e tem o objetivo de fomentar o futsal no município, além de promover a integração entre os atletas e a comunidade.

Continua após a publicidade

O Campeonato Municipal de 2025 promete agitar o município nos próximos dias, contando com a participação de 16 equipes dispostas a lutar até o último segundo de jogo para garantir a melhor posição na fase de grupos e batalhar para conquistar a vitória na competição. A expectativa é que o torneio tenha jogos emocionantes e de alta competitividade entre as equipes, que se preparam para dar o seu melhor na competição.

“Minhas expectativas com o Campeonato estão as melhores possíveis. As equipes estão dando o seu melhor na organização e o chaveamento dos grupos ficou muito bem equilibrado. O campeonato deste ano tem tudo para ser uma boa competição”, destacou o secretário de Esportes, Julio Cezar Ferreira, mais conhecido no município como Tarzan.

Além de destacar a força das equipes e o empenho entre os jogadores, antes mesmo de começar o campeonato, Tarzan também comenta sobre a expectativa em relação à participação da população nas arquibancadas. “Como já faz muito tempo do último Campeonato Municipal, creio que o deste ano vai contar com a presença em peso da população”, afirmou.

As equipes inscritas para participar da competição foram separadas em quatro grupos, A,B,C e D. No grupo A, estão as equipes TCC Futsal, Tropa do Pisa, Irmandade e Craques Seg, enquanto o grupo B é composto por ADB, J.S.FC, Sheiks e Guardiões. Já no grupo C, estão as equipes Sabater, Galáticos, Al Mossar e Formosa e por fim, no grupo D, estão as equipes Mix Perfil, Santa Cruz, Palermo e Soccer Store.

Os jogos do campeonato acontecerão no Ginásio de Esportes Betão, com estreia marcada para o dia 3 de fevereiro, com o primeiro duelo marcado entre as equipes ADB e J.S.FC, com início às 20h00, e com os Sheiks enfrentando os Guardiões às 21h00.