Astrônomos descobrem novo “planeta” capaz de sustentar vida

Considerado promissor para abrigar vida como conhecemos, o planeta HD 20794 localizado a 19,7 anos-luz da Terra é o objeto de um estudo recente, resultado de 20 anos de observações, que vai nos ajudar a responder à pergunta inquietante: estamos sozinhos no Universo?

Continua após a publicidade

Trinta anos após a descoberta do primeiro exoplaneta, astrônomos já detectaram mais de 7.000 deles em nossa galáxia, mas ainda há bilhões a serem descobertos. Os cientistas estão cada vez mais interessados nas características desses planetas, buscando encontrar vida em outras partes do Universo. Um exemplo recente é a descoberta da superterra HD 20794 d por uma equipe internacional, incluindo a Universidade de Genebra (UNIGE) e o NCCR PlanetS.

O planeta HD 20794 d possui uma órbita excêntrica, oscilando dentro e fora da zona habitável de sua estrela. Esta descoberta é resultado de 20 anos de observações com os melhores telescópios do mundo, e os resultados foram publicados no periódico Astronomy & Astrophysics.

A questão “estamos sozinhos no Universo?” tem sido debatida por milhares de anos, mas só recentemente a ciência moderna começou a fornecer hipóteses e evidências sólidas. A descoberta do primeiro planeta orbitando uma estrela diferente do Sol, em 1995, foi um marco significativo, rendendo a Michel Mayor e Didier Queloz, da UNIGE, o Prêmio Nobel de Física de 2019.

Atualmente, os astrônomos buscam exoplanetas que sejam mais fáceis de caracterizar ou que possuam características interessantes para testar suas hipóteses. O planeta HD 20794 d, detectado por uma equipe que inclui membros do Departamento de Astronomia da UNIGE, é um exemplo promissor.

HD 20794 d é uma superterra, um planeta telúrico maior que a Terra, e faz parte de um sistema planetário com dois outros planetas. Ele orbita uma estrela do tipo G, semelhante ao Sol, a uma distância de 19,7 anos-luz, o que facilita seu estudo devido à proximidade.

A estrela HD 20794, em torno da qual HD 20794 d orbita, é um candidato ideal para futuros telescópios que observarão diretamente as atmosferas de exoplanetas. A posição do planeta na zona habitável de sua estrela é de particular interesse, pois é onde a água líquida pode existir, uma condição necessária para a vida.

HD 20794 d segue uma órbita elíptica, variando sua distância até a estrela durante sua revolução. Essa configuração permite que os astrônomos ajustem modelos teóricos e testem a habitabilidade do planeta. Se houver água, ela poderia passar do estado de gelo para líquido, propício ao surgimento da vida.

Detectar HD 20794 d foi um processo complexo, envolvendo mais de 20 anos de dados de instrumentos avançados como ESPRESSO e HARPS. A descoberta o torna um alvo principal para futuros instrumentos, como o espectrógrafo ANDES do Telescópio Extremamente Grande (ELT, na sigla em inglês) do Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês).