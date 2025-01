Estado entrega 10 novos veículos para fortalecer a Hemorrede do Paraná

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), entregou nesta terça-feira (28) 10 veículos para reforçar as atividades da Hemorrede do Paraná. Rede responsável pela coleta, armazenamento, processamento e distribuição de sangue, ela atende 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos do estado, abrangendo cerca de 20 mil leitos.

Continua após a publicidade

"Com esses veículos, será possível otimizar o transporte de bolsas de sangue e derivados, agilizando o atendimento às necessidades dos hospitais e fortalecendo o sistema de saúde paranaense", destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Os veículos, do modelo Fiat Chronos, foram adquiridos com um investimento total de R$ 1.053.179,10 e destinados às unidades de Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, Apucarana, Pato Branco, União da Vitória, Toledo, Jacarezinho e Curitiba (com duas unidades).

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a aquisição dos veículos garante um funcionamento eficiente da Hemorrede, essencial para salvar vidas e atender às demandas transfusionais do Estado. "Com esses veículos, será possível otimizar o transporte de bolsas de sangue e derivados, agilizando o atendimento às necessidades dos hospitais e fortalecendo o sistema de saúde paranaense", destacou.

Para a diretora do Hemepar, Vivian Raksa, a principal vantagem dos novos veículos é contribuir com a agilidade nas operações. "Esses veículos vão fazer uma diferença muito importante na agilidade para atender as demandas relacionadas ao sangue, uma vez que serão usados justamente para deslocar bolsas de sangue ou até mesmo profissionais relacionados a essa atividade", afirmou.