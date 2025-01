Enquanto a Era Digital traz modernidades, brincadeiras antigas continuam fazendo sucesso entre as crianças

Em um mundo cada vez mais digital, com a popularização de vídeo games, redes sociais e aplicativos de celular, é fácil imaginar que as brincadeiras tradicionais e simples do passado tenham sido deixadas de lado. No entanto, muitas dessas atividades continuam vivas, sendo praticadas por gerações que, mesmo sob a influência da tecnologia, ainda encontram nas brincadeiras antigas a interação social de verdade.

Continua após a publicidade

Apesar de que algumas brincadeiras do passado, como criar uma boneca, ou boneco, com sabugo de milho não seja algo tão comum entre as crianças da atualidade, algumas brincadeiras criadas por nossos antepassados continuam resistindo aos impactos da Era Digital e ainda são preferência entre os meios de diversão das crianças, principalmente no meio escolar.

Crianças brincando de esconde-esconde. Foto: Deposiphotos

Quem nunca jogou uma partida de esconde-esconde, ou conseguiu congelar os amigos no pai-cola? Estas, e outras brincadeiras, ainda fazem parte do cotidiano de muitas crianças, trazendo uma diversão diferente da vivida na Era Digital, que conecta as crianças a partir das telas. Nestas brincadeiras, muitas crianças encontram seus momentos de diversão com os amigos e colegas, seja dentro do ambiente escolar ou na rua de casa.

Conhecida como uma das brincadeiras mais simples e conhecidas em todo o país, ou quem sabe até mesmo em outros países, esconde-esconde é uma destas brincadeiras que tem resistido aos desafios da tecnologia e imposto seu lugar como uma das preferências das crianças. Com uma dinâmica simples, onde uma criança conta e as outras se escondem, a brincadeira, que surgiu na Europa, aproximadamente no século 18, continua atraindo milhares de crianças no Brasil, reunindo-as em momentos de diversão e lazer.

Crianças brincando de pega-pega. Foto: Divulgação/Reprodução/Internet

Criada para a diversão da garotada por volta de 1830, na Holanda, o pega-pega também conquistou seu lugar na diversão da criançada. Seja em escolas, parques ou até mesmo nas ruas das cidades mais pequenas, ver crianças brincando de pega-pega não é tanto uma “raridade” atualmente, já que, principalmente dentro das escolas, estas brincadeiras são incentivadas pelos educadores.

Além do pega-pega tradicional, onde uma criança tem que correr e tentar “pegar” outra criança, vários outros estilos da brincadeira foram criados ao longo dos anos, e continuam chamando a atenção da criançada. Um dos estilos da brincadeira, é o pai-cola, onde a criança que é pega, fica congelada no lugar e as outras tem que bater em sua mão para que ela descongele.

Crianças brincando de amarelinha. Foto: Divulgação/ Reprodução/Internet

Pular corda também entra na lista. Tendo preferência entre as meninas, a brincadeira também é uma das que resistiram aos impactos da tecnologia e continuam agitando as crianças. Ver quem consegue pular mais números ou completar uma música inteira, continuam sendo desafios chamativos para as crianças. Além disso, amarelinha e passa anel também continuam lutando em meio à Era Digital.

BRINCADEIRAS QUE VIRARAM APLICATIVOS

Porém, enquanto algumas destas brincadeiras lutam contra a tecnologia e mantém seus padrões originais, outras brincadeiras acabaram ficando modernas e tecnológicas, mas continuam tendo seus efeitos sob as crianças, garantindo o mesmo momento de lazer para elas, porém, em frente às telas.

O stop é um dos principais exemplos destas brincadeiras que se atualizaram com a chegada da tecnologia. Antigamente, jogado com papel e caneta, o jogo era febre para descobrir quem sabia mais sobre coisas gerais. Hoje, o jogo pode facilmente ser jogado no celular, e, ao invés de escrever, as crianças podem simplesmente digitar as palavras. Jogo da velha, forca e outros jogos de tabuleiro que fizeram sucesso no passado, são facilmente encontrados em lojas de aplicativos, e podem ser jogados até mesmo online, contra outros jogadores.

Contudo, embora a tecnologia tenha tomado conta da era atual, muitas das brincadeiras que marcaram a infância dos mais velhos continuam sendo sucesso entre as crianças de hoje em dia. E você leitor, lembra de mais algumas brincadeiras?