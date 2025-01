Homem vai comprar drogas, acaba apanhando e tem moto roubada

Um homem se deu mal ao ir comprar drogas, pois acabou apanhando e tendo sua moto roubada. O caso foi registrado durante o fim de semana no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes foram abordados por um homem que relatou ser morador do município de Abatiá e que foi até Bandeirantes na noite do sábado (25) para comprar drogas. Disse ainda que estava com sua motocicleta Honda Falcon e foi até a Vila São Pedro comprar crack e cocaína.

Ainda conforme os relatos, o homem disse que passou a madrugada usando drogas até que em um momento se envolveu em uma briga onde quebrou o retrovisor do carro de uma pessoa que mora na referida vila. Com isso, um homem tomou sua motocicleta de assalto e guardou em uma residência, além de lhe agredir com pauladas.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca da moto e do suspeito, mas ninguém foi encontrado. Já a vítima foi levada ao hospital para receber atendimento médico.