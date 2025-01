GIRO PARANÁ

Caption

Festa da Uva

A 65ª edição da Festa da Uva de Santa Felicidade será nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro no Bosque São Cristóvão, um dos tradicionais pontos de encontro do bairro gastronômico de Curitiba. “A Festa da Uva é um símbolo da nossa rica herança cultural e uma oportunidade de fortalecer os laços entre a comunidade. É sempre uma alegria prestigiar iniciativas que promovem a nossa cultura e a economia local”, disse o prefeito Eduardo Pimentel (PSD) ao receber o convite para o evento.

Metade

Estudantes da rede estadual do Paraná representam 47% dos aprovados no vestibular da UFPR. Dos 4.281 candidatos aprovados, 2.035 concluíram o ensino médio em escolas estaduais. Os demais aprovados cursaram o terceiro ano em institutos federais ou instituições privadas, bem como em outros estados brasileiros. Ao todo, 62% dos aprovados eram estudantes de escolas públicas. A rede estadual reúne cerca de 1 milhão de estudantes de ensino fundamental (anos finais), ensino médio e ensino técnico profissionalizante.

Medição

A nova interseção em desnível da BR-369 em Londrina, o Viaduto da PUC, atingiu 79,92% de execução conforme medição do DER-PR de dezembro. “Logo estamos chegando em 90%, com os grandes avanços agora em janeiro, apesar da chuva. É uma importante obra para a população de Londrina, solucionando o congestionamento, evitando acidentes e trazendo mais segurança para todos os usuários”, afirma o secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística). “Já entregamos o Viaduto da Bratislava em Cambé, e agora em março vamos entregar o Viaduto da PUC em Londrina”.

Ambulatório

O Estado assinou convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa para melhorar a estrutura de atendimento ambulatorial e oncológico na região. O investimento é de R$ 9,7 milhões – R$ 9 milhões de recursos estaduais. O projeto prevê a construção do novo Ambulatório de Especialidades em Oncologia e Quimioterapia, que será vinculado à Santa Casa e localizado no antigo Hospital Evangélico. Com 2.485,19 m² e prazo de construção de um ano, o novo espaço contará com 42 leitos para quimioterapia e 14 consultórios para atendimento especializado.

Avicultura

Em 2023 a avicultura paranaense alcançou VBP de R$ 38,8 bilhões, o que representa 19,61% dos R$ 198 bilhões do agronegócio no estado. E no ano passado a carne de frango, da qual o Paraná é o maior produtor e maior exportador, continuou no topo. Foram enviados pouco mais de 2,171 milhões de toneladas aos países parceiros comerciais, resultado 4% superior às 2,087 milhões de toneladas de 2023. A arrecadação passou de cerca de US$ 3,7 bilhões para US$ 4 bilhões (7% a mais).

No Podemos

A jornalista Cristina Graeml deve se filiar ao Podemos. O anúncio será feito nos próximos dias, a medida parece ter sido decidida após uma série de reuniões ao longo desta semana. Ela deixou o PMB no mês de dezembro depois da disputa pela prefeitura de Curitiba e passou para o 2º turno com Eduardo Pimentel (PSD).

“Respeite Meu Espaço”

Os blocos carnavalescos já estão nas ruas no pré-carnaval de Curitiba e a Secretaria da Mulher e Igualdade Étnico-Racial iniciou a campanha “Respeite Meu Espaço” sobre importunação sexual e a promoção do respeito à diversidade. Materiais informativos e orientações sobre importunação sexual, racismo e LGBTfobia são distribuídos nos eventos carnavalescos.

Tarifa Zero

A prefeitura de Ubiratã iniciou em outubro o transporte coletivo urbano com tarifa de R$ 2,00 e agora não cobra mais tarifa. A circular é de graça. Foram mantidas as quatro rotas e os 29 pontos de parada. As linhas funcionam das 6h30 às 18h. A Tarifa Zero ganhou corpo, uma realidade de 116 cidades brasileiras. Dezessete delas estão no Paraná.

Caminhos do Peabiru

A Secretaria Estadual do Turismo vai apresentar o programa de fomento ao turismo nos Caminhos do Peabiru no próximo dia 30. O encontro pode resultar na adesão em mais de 80 municípios interligados e aptos à atividade turística envolvendo o trecho paranaense da rota. Hoje, no Paraná, somente uma parte dos Caminhos do Peabiru já pode ser percorrida por turistas. Fica no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, inicia em Santa Tereza do Oeste e percorre Céu Azul, Matelândia, Serranópolis do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu.

Novo Plano Safra

O ministro Carlos Fávaro (Agricultura) afirmou que o presidente Lula (PT) determinou que seja discutido um novo Plano Safra para estimular a produção e, assim, baratear os alimentos. “Além disso, levar mais tecnologia principalmente para pequenos produtores, para que eles possam aumentar a produtividade e, com isso, a gente conter a inflação dos alimentos”, disse.

Força Nacional

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou o uso da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Centro Integrado de Operações de Fronteira em Foz do Iguaçu. A atuação, que seguirá por mais 90 dias, será realizada entre 14 de fevereiro e 14 de maio de 2025, com foco em ações de polícia judiciária e polícia técnico-científica. O objetivo é intensificar o enfrentamento aos crimes transnacionais e assegurar a preservação da ordem pública na região fronteiriça.

Infraestrutura

O MEC repassou em 2024, R$ 341,5 milhões para a melhoria e ampliação da infraestrutura das instituições que compõem a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica por meio do Novo PAC. Em 2024, foram contemplados 206 empreendimentos, com destaque para a construção de 124 novos restaurantes estudantis, 27 sedes definitivas de campi e 22 bibliotecas. Ainda há quadras poliesportivas, estruturas acadêmicas (laboratórios e salas de aula), entre outros. Todas essas ações beneficiam milhares de estudantes nos institutos federais.