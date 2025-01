Ratinho Jr participa de lançamento de nova empresa com investimento de R$ 70 milhões

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta sexta-feira (24) do lançamento das obras para a construção de uma nova fábrica de pisos laminados da Unilin em Piên, na Região Metropolitana de Curitiba. O investimento previsto pela empresa na unidade é de aproximadamente R$ 70 milhões. A previsão é que o empreendimento seja inaugurado em janeiro de 2026 e tenha capacidade para produzir 10 milhões de metros quadrados de pisos anualmente.

A nova unidade funcionará como um hub de atendimento para toda a América Latina, atendendo à crescente demanda do mercado brasileiro, que cresce acima da média global. De acordo com a consultoria Mordor Intelligence, o mercado global de pisos laminados deve crescer 3% ao ano até 2029, enquanto o mercado brasileiro crescerá 14% ao ano até o mesmo período. Atualmente, a Unilin detém cerca de 40% do mercado de pisos laminados no Brasil e pretende ampliar sua participação com o novo investimento.

A escolha de Piên para a implantação da fábrica se deve, em parte, à localização estratégica do Paraná, que oferece vantagens logísticas e uma mão de obra local qualificada. O governo estadual tem realizado investimentos significativos na infraestrutura da cidade, incluindo obras de pavimentação, novas estradas vicinais e melhorias no acesso ao Distrito Industrial da cidade, o que também tem atraído empresas para a região. Mais de R$ 29 milhões estão sendo aplicados em obras de infraestrutura no município.

O prefeito de Piên, Maicon Tiguera, destacou que o município nunca recebeu tantos investimentos públicos e privados como agora, e que a parceria com o governo estadual foi determinante para que a Unilin escolhesse a cidade, em uma disputa com outras localidades, inclusive de Santa Catarina.

A nova fábrica também alinha-se com as metas globais de sustentabilidade da Unilin, que utiliza madeira renovável para a produção dos pisos laminados, contribuindo para a retenção de CO2. A localização da unidade permitirá uma redução nas emissões de carbono, pois os produtos deixarão de ser importados da Europa, com um impacto positivo no transporte.

Criada na Bélgica há mais de 60 anos, a Unilin opera em 105 países e emprega mais de 8,3 mil pessoas. No Brasil, a empresa iniciou suas operações em 2012, por meio de uma joint venture com a marca chilena Arauco, e desde 2020 assumiu o controle total da operação no país. A nova planta em Piên representa um marco importante na expansão da empresa no mercado latino-americano.