GIRO PARANÁ

Amber Alert

O sistema nacional Amber Alert, que notifica usuários do Facebook e Instagram sobre desaparecimentos no país, emitiu um alerta sobre o sequestro da bebê Eloah Pietra Almeida dos Santos, de 1 ano e seis meses, levada de casa, em Curitiba, na quinta-feira (23). A sequestradora se apresentou à família dela como agente de saúde. Informações sobre o paradeiro da vítima podem ser passadas pelo número 190, de maneira anônima.

Mesa Diretora

A Sessão Especial de Posse da Mesa Diretora da Assembleia para o biênio 2025-2027 acontecerá no dia 3 de fevereiro, às 14h, no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Todos os veículos de comunicação que desejarem enviar equipe precisam solicitar as credenciais. A solicitação deve ser realizada junto à Diretoria de Comunicação no e-mail [email protected]. Os pedidos deverão ser realizados até o dia 30 de janeiro.

Segunda Chamada

A Uenp convocou a segunda chamada dos candidatos aprovados no último vestibular. São mais de 300 nomes. São vagas nos três campus (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho) nos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Geografia, Letras, Matemática, Pedagogia, Direito, Educação Física, Fisioterapia, História, Odontologia, Agronomia, Ciência da Computação, Fruticultura, Medicina Veterinária, entre outras. A nova seleção são do concurso universal, cotas sociais e raciais e estudantes que optaram por cursos como segunda opção. A matrícula online deve ser realizada até o dia 31 de janeiro.

Vacina

A menos de 15 dias do início do ano letivo, a Secretaria Estadual da Saúde recomenda aos pais a colocarem em dia a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes como forma de garantir proteção. A volta às aulas é caracterizada pelo aumento da circulação de viroses entre as crianças e o retorno da convivência em ambientes fechados. Os alunos de até 18 anos devem apresentar obrigatoriamente a declaração de atualização vacinal no momento da matrícula ou rematrícula em todas as escolas do Paraná, incluindo a educação infantil, ensinos fundamental e médio.

ZPE em Maringá

O prefeito Silvio Barros anunciou que Maringá deu início à tramitação junto ao governo federal para a criação de uma Zona de Processamento de Exportação. Os benefícios fiscais de uma ZPE atraem investimentos e geram desenvolvimento. Uma empresa que irá se instalar na ZPE é um data center de inteligência artificial, com unidades nos EUA, México e Suíça.

Nova fábrica

O governador Ratinho Júnior (PSD) participou do lançamento da planta fabril da Unilin em Piên. Com um investimento de R$ 70 milhões, a empresa, líder global em produtos para interiores e construção, dará início à construção de sua nova fábrica de pisos laminados. A fábrica deverá entrar em operação em janeiro de 2026 e é parte da estratégia da empresa de expansão na América Latina.

Orientar

O presidente do TCE, Ivens Linhares, afirmou que a principal função do órgão hoje deve ser a de orientar o governo estadual e os municípios para que utilizem os recursos públicos da melhor forma possível, a fim de que isso seja revertido em benefícios à população. “Esta é uma nova missão com que os Tribunais de Contas estão se defrontando no contexto nacional. Para além da tradicional análise da legalidade e da conformidade do gasto público, precisamos verificar como estão funcionando as políticas públicas, notadamente nas áreas da educação, saúde e assistência social”, disse.

Marketing digital

A jornalista Cinthia Genguini, ex-secretária de Comunicação Social de Curitiba, aceitou o convite do secretário de Comunicação do Paraná, Cléber Mata, e vai coordenar o marketing digital e as mídias sociais do Governo do Estado. É uma volta ao Palácio Iguaçu, já que ela já havia trabalhado na equipe digital do ex-governador Beto Richa (PSDB).

Cultivo

O cultivo de robalos em gaiolas, é o foco de um projeto de extensão universitária desenvolvido pela UFPR. Coordenado pelo professor Fabiano Bendhack, o projeto no Pontal do Paraná busca integrar pesquisa acadêmica e extensão para atender demandas ambientais, econômicas e sociais. “Nosso objetivo é desenvolver e repassar para a comunidade interessada as técnicas de cultivo dessa espécie em gaiolas, unindo o conhecimento acadêmico à prática”, explica Bendhack.

Plano Safra

O BNDES disponibilizou mais R$ 4,8 bilhões em recursos para operações de crédito rural no âmbito de programas do Plano Safra 2024-2025. Deste montante, R$ 2,7 bilhões serão destinados às linhas voltadas para agricultura empresarial e R$ 2,1 bilhão para agricultura familiar. Desta forma, o total de recursos ainda disponível nos diferentes programas agropecuários do governo federal a serem repassados pelo banco é de R$ 11 bilhões, com prazo de utilização até junho deste ano.

Ferrovias

O governo federal vai lançar, na primeira quinzena de fevereiro, um plano nacional para o desenvolvimento ferroviário, disse o ministro Renan Filho (Transportes). “Tive uma primeira conversa com o presidente Lula, apresentando a ele a carteira de projetos. O presidente aprovou. Vamos divulgar os projetos, discutir com o mercado e com os investidores. Vai ser super relevante porque é muito necessário que a gente retire carga e coloque nas ferrovias para evitar os conflitos rodoviários que o Brasil ainda vive”, disse.