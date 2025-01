Faculdade presencial ou Ead: qual a melhor opção?

Com a evolução contínua da tecnologia, o sistema educacional sofreu grandes mudanças ao longo dos anos, e a oferta de cursos em universidades presenciais e à distância (EAD), tornou-se cada vez mais ampla. Entre vantagens e desvantagens, os debates sobre a diferença entre as modalidades, são constantes no cenário atual. Portanto, a Folha conversou com Rafaela Pires dos Santos, pedagoga em Wenceslau Braz, que explica algumas das principais divergências entre as modalidades.

Apesar de os diplomas de ambas as modalidades terem o mesmo peso para o Ministério de Educação (MEC), há muitas divergências sobre qual das modalidades apresenta a melhor qualidade de ensino e, segundo Rafaela, a diferença entre a qualidade das modalidades está em um único fator, o aluno.

“Ambas as modalidades são de grande importância. Olhando em suas características, vantagens e desvantagens, posso afirmar que as duas modalidades são importantes e necessárias para a sociedade atual, mas o que diferencia a qualidade do estudo, é o esforço e a dedicação de quem está estudando”, enfatizou.

Embora acredite que a diferença entre as modalidades esteja principalmente na dedicação dos universitários, Rafaela destaca algumas diferenças primordiais que podem tornar as modalidades mais vantajosas, ou deixar aquele ponto de interrogação com algumas desvantagens de cada uma delas.

Segundo ela, estudar em universidades presenciais, pode ter algumas vantagens em relação ao ensino EaD, principalmente pelo envolvimento presencial durante as aulas. “A interação social com os professores e colegas, facilita a troca de ideias, além de servir como grande estímulo para seguir em frente”, explicou.

Conforme explica Rafaela, as aulas presenciais, pelo fato de ter que estar no local para assistir às aulas, possuem uma vantagem sobre as aulas Ead, já que o contato físico com a instituição e as outras pessoas fazem com que o estudo consiga ter resultados melhores.

Por outro lado, ela explica que as aulas Ead apresentam diversos fatores positivos, e não deixam de valer tanto como a modalidade presencial. “Um dos aspectos que ganham vantagem no estudo Ead, é a flexibilidade de horários. Tendo internet, o aluno pode assistir às aulas a qualquer momento e em qualquer lugar, sem ficar preso em horários”, enfatizou Rafaela.

A pedagoga ainda acrescenta que com dedicação, a diferença entre os cursos diminui, mas requer atenção redobrada. “O fato de ser em casa, ou em qualquer outro lugar pode não afetar o aprendizado, desde que o aluno se dedique no que está fazendo”, afirmou.

Outro assunto debatido frequentemente em relação à diferença entre as modalidades, é a empregabilidade. “Embora o conhecimento seja o mesmo e o ensino tenha a mesma qualidade, algumas empresas maiores priorizam os currículos de estudantes de faculdades presenciais”, explicou.

Por outro lado, de acordo com a comunicação da Agência do Trabalhador de Wenceslau Braz, a modalidade da faculdade não importa para os contratantes.