Municípios de Sapopema e Figueira debatem propostas para a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente

No próximo dia 25 de janeiro, das 08h às 12h, será realizada a 1ª Conferência Livre Intermunicipal de Meio Ambiente de Sapopema e Figueira, no estado do Paraná. Com o tema “soluções locais e regionais para os desafios das mudanças climáticas: rumo a um futuro sustentável”, o evento é fundamental para o fortalecimento da participação social o enfrentamento das mudanças climáticas do país.

A Conferência Livre busca engajar a comunidade na elaboração de propostas que subsidiem a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, com foco nas necessidades e realidades de cada região. Além de discutir e propor ações, o evento elegerá um novo delegado(a) que representará o município na 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que acontece em maio deste ano.

Evento é fundamental para o fortalecimento da participação social o enfrentamento das mudanças climáticas do país. Foto: Prefeitura de Sapopema

Os debates serão organizados em torno de cinco eixos temáticos: Mitigação, para reduzir os impactos das mudanças climáticas; Adaptação e Preparação para Desastres, para preparar comunidades para enfrentar desafios climáticos; Transformação Ecológica, para promover mudanças estruturais em direção à sustentabilidade; Justiça Climática, para garantir equidade nas ações climáticas; Governança e Educação Ambiental, para fortalecer políticas e práticas para conscientização e gestão ambiental.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

O evento contará com a presença de representantes da sociedade civil, do Instituto Internacional ARAYARA, do Observatório do Carvão e da ONG Fé, Paz e Clima que enriquecerão o debate com suas experiências e perspectivas.

“A contribuição de todos é essencial para desenvolver soluções que atendam às particularidades da nossa região, construindo um futuro resiliente e sustentável”, declara o engenheiro ambiental Urias Neto.

SERVIÇO

Local: Sapopema e Figueira (PR)

Data: 25/01/2025

Horário: 08h00 às 12h00

Modalidade: Evento Online

Link de Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm-eupiYsiSngryb5siHFB2_hUWtaE5XKTZzLgU8lBB0M3bA/viewform

Nívia Cerqueira – Imprensa I Instituto Internacional ARAYARA (61) 99936-5152